Computadores para alunos carenciados: Câmara do Porto deu verba a escolas mas diz que responsabilidade é do Governo

Ainda antes de António Costa anunciar o encerramento definitivo das escolas durante este ano lectivo, com excepções no secundário, e prometer que todos os alunos teriam acesso a material informático e internet (mas só no próximo ano), a Câmara do Porto tinha dado um passo. As verbas dos “contratos interadministrativos de cooperação para apoio aos agrupamentos de escolas” poderiam ser “alocadas a necessidades relacionadas com o bem-estar dos alunos mais vulneráveis e das suas famílias no contexto da crise epidémica da covid-19”, nomeadamente para “aquisição de materiais e equipamentos didáctico pedagógicos e, até, acesso à internet”.

A informação não era pública, mas foi difundida esta sexta-feira num comunicado no site da autarquia em resposta a um outro, na quinta-feira, do PS Porto. Pediam os socialistas que o executivo de Rui Moreira criasse um fundo de 1,5 milhões de euros para comprar 3000 tablets e 2500 computadores portáteis para alunos carenciados que, sem eles, ficam sem acesso às aulas dadas à distância desde Março. E a Câmara do Porto parece não ter gostado da proposta.

“É muito estranho que o PS venha pedir à Câmara que resolva um problema que não criou, sobre o qual não foi consultada (mas para o qual, muito antes do Governo, até já tinha autorizado alocação de verbas) e não peça ao primeiro-ministro, que é do PS, que antecipe a aquisição que anunciou a 11 de Abril, assim lhe dando utilidade quando ela é seguramente mais necessária”, aponta.

Num “contexto de crise económica, em que a aplicação dos recursos escassos deve ser muito judiciosa”, argumenta a autarquia liderada por Rui Moreira, a compra de material por parte da Câmara do Porto seria uma “duplicação de custos, através de um processo sempre moroso de contratação pública”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em resposta ao PÚBLICO, a autarquia clarifica que autorizou as escolas a usarem os 190 mil euros que lhes são entregues anualmente para actividades como visitas de estudo ou outras, que neste momento não podem realizar-se, na compra de material informático para alunos carenciados sem acesso a eles. “Ou seja, já em Março a CMP tinha autorizado as escolas a, com dinheiro da câmara, resolverem os casos que entendessem do ponto de vista social.”

O executivo independente diz não ter sido ouvido em relação ao fim do ano escolar presencial, mesmo no que diz respeito ao primeiro ciclo, onde os municípios têm responsabilidades específicas. E aponta o dedo ao Governo relativamente a isso: “O primeiro-ministro anunciou o ‘seu’ programa de acesso a materiais informáticos e internet para o próximo ano lectivo e não para o presente ano. Isto quando não se conhece qual será a realidade futura e quando se conhecem as necessidades imediatas que resultam das suas decisões”, afirma.

A decisão de assumir a compra de material informático já este ano lectivo está a ser tomada por diversas câmaras do país, como Matosinhos, Gondomar, Cascais ou Caldas da Rainha. Também em Lisboa, a resolução parece ir nesse sentido. O vereador da Educação e Direitos Sociais já defendeu um investimento autárquico para colmatar as falhas existentes: segundo os estudos do seu gabinete, um quarto dos alunos do 1º ciclo não tem computador ou internet em casa. Manuel Grilo, eleito pelo Bloco de Esquerda, quer que o executivo de Fernando Medina invista 1,5 milhões de euros para comprar material e distribuir por estes alunos.