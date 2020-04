Humús de lentilhas e cenoura

O húmus — pasta originária do Médio Oriente elaborada a partir de grão-de-bico, tahini (pasta de sésamo), sumo de limão, azeite e alguns condimentos — é uma preparação culinária excelente pela fácil e oportunista inclusão de leguminosas em refeições e snacks vegetarianos.

A textura e o sabor das leguminosas deixam de ser razão para a evicção por parte de quem não gosta, porque o resultado, quando a pasta é elaborada com sucesso, é um creme suave onde o sabor pode ser moldado consoante a adição de especiarias ou ervas aromáticas.

Gosto de aproveitar a base original desta receita para fazer diferentes variações, e experimentar outros ingredientes que não os originalmente utilizados no húmus clássico. Pasta de tremoço e pimento, de feijão preto, de grão-de-bico e cebola caramelizada, ou, a versão tradicional de húmus guarnecida com Caponata, são alguns exemplos. Nesta versão, incorporei as lentilhas vermelhas no lugar do grão-de-bico, e cenoura assada.

Para fazer esta receita, comecei por assar a cenoura até que ficasse macia. Ao mesmo tempo, cozi as lentilhas vermelhas que, em pouco mais de dez minutos estavam prontas. Deixei arrefecer ligeiramente os ingredientes, e triturei no processador de alimentos (também poderá utilizar uma varinha-mágica, ou, um robot de cozinha). O resultado foi uma pasta cremosa, ligeiramente adocicada pelo sabor da cenoura, mas com notas quentes das especiarias como o caril, cominhos e coentros.

Guarneci a pasta com um pouco mais de salsa e sementes de sésamo, para remeter visualmente à receita original (húmus) e, para fornecer algum contraste de texturas. Servi a pasta com crackers de centeio e sementes, cuja receita deixo em baixo, caso queiram colocar em prática (e, quiçá, não poderá ser uma nova actividade prática para envolver os mais novos?).

Húmus de lentilhas e cenoura

Ingredientes:

2 cenouras médias, cortadas em fatias de 2 cm de grossura

1 colher de sopa de azeite

½ colher de chá de caril em pó

¼ chávena (50 g) de lentilhas vermelhas

¾ a 1 chávena (180 – 240 ml) de água

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de nozes tostadas picadas (opcional)

2 colheres de chá de sumo de limão

1 dente de alho, descascado

¼ colher de chá de coentros em pó

¼ colher de chá de cominhos em pó

Uma pitada de sal e pimenta preta a gosto

Salsa picada para guarnecer a pasta

Preparação:

Preaqueça o forno a 200 °C. Prepare as cenouras, e coloque-as num tabuleiro (revestido com papel vegetal) e junte ½ colher de sopa de azeite, o caril e pitada de sal e pimenta preta. Envolva tudo, e leve ao forno durante cerca de 25 minutos, até ficarem macias e de exterior dourado. Enquanto as cenouras assam, coza as lentilhas: comece por lavá-las, e de seguida, coloque-as numa panela com a água. Coza as lentilhas durante cerca de 10 a 15 minutos, até ficarem tenras. Junte o sal, deixe ferver mais um pouco e retire do lume; escorra bem e deixe arrefecer. Num processador de alimentos, ou com recurso a uma varinha mágica, triture as cenouras assadas juntamente com a restante ½ colher de sopa de azeite, as lentilhas cozidas, as nozes, o sumo de limão, o alho, os coentros, e os cominhos. Triture até obter uma pasta cremosa. Junte, por fim, as ervas aromáticas, ajuste os condimentos a gosto e triture novamente. Sirva a pasta numa taça, guarnecida com salsa picada a gosto, e acompanhe com as crackers (da receita em baixo), tostas ou pão.

Crackers de centeio e sementes

Ingredientes:

3 colheres de sopa (21 g) amêndoas ou avelãs

2 colheres de sopa (21 g) sementes de abóbora

3 colheres de sopa (15 g) de sementes de linhaça moídas

3 colheres de sopa (28 g) de sementes de sésamo

Pouco menos de 1 chávena (112 g) de farinha de centeio (ou, de trigo)

¼ colher de chá de sal marinho

1 colher de sopa de azeite

6 colheres de sopa (85 g) de água

Opcional: 2 colheres de sopa de sementes (sésamo, papoila, girassol…)

Preparação:

Triture as amêndoas e sementes de abóbora num processador de alimentos, até obter uma farinha grosseira. Envolva numa taça as sementes moídas, a farinha de centeio, o sal, o azeite, a geleia e a água, com o auxílio de uma colher. A massa deve formar uma bola firme. Adicione farinha ou água, se necessário, para ajustar a consistência. Transfira a massa para uma superfície polvilhada com farinha, amasse ligeiramente, e divida em duas porções. Preaqueça o forno a 150 °C. Com um rolo de amassar a massa, estenda uma das porções da massa na superfície enfarinhada, até uma espessura de 2 mm. Se desejar colocar as guarnições, polvilhe as sementes e pressione ligeiramente para que adiram à massa. Corte a massa estendida em rectângulos ou losangos. Transfira para uma forma revestida com papel vegetal. Repita o procedimento com a restante porção de massa. Leve ao forno a 150 °C durante cerca de 25 minutos, rodando a forma uma vez durante a cozedura. As crackers devem ficar douradas e com uma textura crocante.

