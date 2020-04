Sejam bem-vindos Hogwarts e... fujam

Sente-se enclausurado? É fã de Harry Potter? Tente escapar sem sair de casa. A fuga é gratuita, está online e pode ser feita a sós ou em grupo, tantas vezes quantas desejadas (ou necessárias).

A Hogwarts Digital Escape Room é fruto da imaginação de Sydney Krawiec, um bibliotecário de McMurray, nos subúrbios da cidade norte-americana de Pittsburgh (Pensilvânia).

Baseado em enigmas de texto e imagem, o jogo abre com uma calorosa nota de boas-vindas à escola de feiticeiros, dirigida aos novos estudantes. Tudo é novo e mágico. Mas, subitamente, a sala mergulha no breu. Ouve-se uma porta a fechar com estrondo. E os desafios começam.

O imaginário criado por J.K. Rowling comanda toda a acção desta escape room virtual – embora aqui a perspicácia valha mais do que mil varinhas.