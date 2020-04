Škoda Scala, o familiar que aposta na eficiência

Škoda é hoje sinónimo de espaço e funcionalidade, muito graças aos pequenos detalhes que a marca checa do grupo Volkswagen não dispensa. Chamam-lhes simply clever (que poderemos traduzir para “simplesmente inteligente”, “engenhoso” ou mesmo “genial” — é à escolha do freguês) e constituem soluções quase básicas que facilitam o quotidiano. Junte-se a esta filosofia um automóvel de rosto moderno e com uma gama de motores mais pensada na eficiência do que no desempenho e o resultado é um familiar de corpo inteiro, que se apresenta ao mercado a partir de 21.354 euros.

Continuar a ler