O cozido da Justa está de volta: uma celebração dos domingos, agora também em casa

Com as portas fechadas, como todos os restaurantes em tempo de pandemia, O Nobre, em Lisboa, apostou no take-away com uma variada selecção de pratos. Mas, conta Justa Nobre, muitos clientes continuavam a sentir falta de uma tradição do restaurante: o cozido à portuguesa dos domingos. Para que todos possam matar saudades, a chef decidiu que a partir de domingo, dia 19, há cozido, agora em regime de entrega ao domicílio e sob encomenda. Cada dose custa 25 euros.

Mas este não é o único prato disponível aos domingos. Para os que quiserem uma alternativa, O Nobre propõe também rosbife (23€) e bacalhau espiritual (20€). Para acompanhar, sobremesas clássicas porque, diz Justa, os tempos que correm pedem alguns mimos: farófias, bolo de chocolate e cheesecake com frutos silvestres (todas a 6€).

Foto O cozido de Justa Nobre DR

Durante a semana, às terças e sextas, O Nobre tem um menu para entregas, anunciado nas redes sociais do restaurante, composto essencialmente por “pratos de conforto”, e ainda pastéis de massa tenra, croquetes de vitela, rissóis de pescada ou de camarão e panados de vitela para fritar em casa (preços entre os 2,5€ e os 4€ por unidade) e empadas de galinha, vitela, lagosta e caça em doses individuais para levar ao forno (entre os 12€ e os 20€).

As encomendas devem ser feitas com antecedência para o número 969825279.

