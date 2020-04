Covid-19: um casal num barco salva-vidas. “Estamos a salvo do vírus e de tudo”

Diário de bordo. Por momentos, enquanto dura a conversa via Messenger, estamos a sudoeste de Berlim, “num sítio chamado Seddinsee”, um lago nos arredores da capital alemã, uma floresta de pequenas ilhas que tem sido o refúgio da portuguesa Ana Reis, 44 anos, e do inglês Hamish Campbell, 55. A última vez que conversáramos, em Junho de 2019 — planeta Terra pré-pandemia — os protagonistas da Fugas tinham atracado em Galati, na Roménia, e contavam a aventura da circum-navegação da Europa por rio a bordo de um barco salva-vidas concebido para 61 pessoas (Fassmer CLR-C de 7.2m x 2.89m e 3200Kg) que Hamish encontrou numa velha plataforma petrolífera na Escócia e alterou para viver nele.

Num sentido nada figurado, o barco, comprado há mais ou menos oito anos — um quarto, uma casa de banho, uma cozinha, uma salamandra no meio, painéis solares para o Verão e um moinho de vento para a electricidade no Inverno —, já tinha servido para eles “fugirem” de Londres e das sociedades de consumo desenfreado. Hoje, covid-19 à vista, o casal não tem dúvidas. “Este barco é perfeito para uma pandemia”, afirmam, enquanto apontam para os morangos frescos, os tufos de menta e os rebentos de tomate-cereja plantados no quintal na cobertura do barco “inafundável”, “perfeito para dois vegetarianos”.

Foto BOATING EUROPE

“Estamos isolados. Estamos a salvo do vírus e de tudo”, sorri Ana. “O caos climático ainda está a caminho. Continua a caminho. Esta pandemia é parte do caos climático”, reforça Hamish, meia vida a escrever sobre o clima e os atentados perpetrados pelo ser humano. “Este barco foi comprado com isso em mente. Foi comprado para navegar para longe. Em jeito de metáfora, foi comprado para navegar para longe de uma civilização a afundar-se.”

Falámos em Junho de 2019. Vocês estavam em Galati, em plena circum-navegação. Por onde andaram nos últimos meses?

Hamish — Estivemos algum tempo presos numas cheias (há um limite, a partir daí não nos é permitido navegar) e nas incertezas do Brexit (e o Brexit podia acontecer a qualquer altura...). Optámos por andar pelos pequenos canais, pequenos rios do delta do Danúbio até ao quilómetro zero. O mar também estava instável e por isso ficámos por ali a tentar decidir o que fazer. Chegou a ser divertido porque estivemos em sítios onde normalmente nem temos acesso, lagos ao calhas rodeados de pelicanos (e muitas cobras de água). Foram muitas incertezas. Eu gosto de algumas, mas eram demasiadas. Por isso colocámos o barco num camião e fomos até Berlim.

Ana — Tivemos que encontrar um guindaste na Roménia (não saímos do barco, voámos com ele graças a um enorme guindaste industrial), um camião com um preço aceitável e outro guincho na Alemanha para voltar a colocar o barco na água. Para encontrarmos essa combinação foi quase um mês. A viagem que fizemos de comboio durou três dias. Teria demorado três anos no nosso barco.

Foto

Quando foi a última vez que foram a Londres?

Ana — Eu vou e venho por razões profissionais. Agora não... O Hamish tem ficado mais por Berlim. Foi a Inglaterra este Inverno fazer um pequeno tratamento clínico. Estive em Portugal a visitar a minha família antes desta loucura toda.

E tiveram que mudar de planos por causa da pandemia?

Ana — No início do mês [de Março] tínhamos um plano, estávamos a começar a pensar em viajar. Mas depois fomos apanhados pelo vírus. E por isso agora não podemos ir a lado nenhum.

BOATING EUROPE

Tinham noção que a covid-19 estava a caminho?

Hamish — Sabíamos que estava a chegar. E tínhamos duas opções: podíamos ir para a Polónia e descer o rio Oder até à costa, no mar Báltico. Ou íamos para norte de Berlim, através de uma zona de centenas de lagos até à costa da Dinamarca e de volta ao mar Báltico. A ideia seria sempre passar pela Suécia e deixar o barco na Finlândia no Inverno.

Mas num barco salva-vidas estão seguros...

Hamish — Estamos a salvo do vírus. Estamos longe de tudo e de todas as pessoas. O barco é muito independente. Temos mantimentos para duas semanas (compramos produtos frescos de 15 em 15 dias) e só temos que encher os depósitos de água uma vez por mês. E apanhamos lenha para cozinhar. Somos muito auto-suficientes. Este barco é perfeito para uma pandemia.

Ana — Quando a questão “explodiu” na Alemanha, estávamos no meio de uma baía. Estava toda a gente a procurar isolar-se e nós estávamos perfeitamente isolados. Aí percebemos, “OK, temos as condições perfeitas, estamos num barco salva-vidas no meio da água”.

Hamish — O combustível, enquanto andarmos em rios e afluentes, pode durar um ano. Os postos de abastecimentos estão a funcionar e os preços baixaram muito. A água podia ser um problema maior, mas os tanques do barco têm capacidade para 200 litros. E ainda temos garrafões de dez e de cinco litros para beber. Temos energia solar e também eólica. E acabámos de plantar morangos frescos, menta e tomates cereja.

Sentem-se privilegiados?

Hamish — Quando isto tudo se precipitou, as pessoas começaram a esvaziar as prateleiras nos supermercados e começaram a olhar umas para as outras de uma forma suspeita. Quando se sentiu algum pânico, decidimos que seria melhor sair da cidade. Agarrámos em mantimentos e afastámo-nos. Sabíamos da existência destas ilhas, destes lagos nas imediações de Berlim. Alguns residentes vieram para cá. E estamos no meio de uma floresta. As pessoas apoiam-se mutuamente.

Ana — Estamos isolados. Há algumas pessoas que passam por aqui a correr e acenam. Há um ou outro que fala da costa e nós respondemos do barco. Estamos a salvo do vírus e de tudo. Temos mantimentos, temos electricidade, água. E começámos a lavar a roupa com a água do lago que é muito limpa. Mantemos a nossa água a bordo para beber.

Foto

Hamish, durante a sua carreira como jornalista ambiental escreveu muito sobre as alterações climáticas. Este é o resultado de alguns avisos sérios dos últimos anos?

Hamish — O caos climático ainda está a caminho. Continua a caminho. Esta pandemia é parte do caos climático. A globalização cria condições para o alastrar de doenças, de pandemias e de alterações climáticas. Hoje conseguimos ver os animais a construir os ninhos e a acasalarem mais cedo. As plantas estão a crescer e noutros anos o frio tê-las-ia matado. Vemos as alterações climáticas acontecerem à nossa frente. Este barco foi comprado com isso em mente, foi comprado para navegar para longe. Em jeito de metáfora, parece que foi comprado para navegar para longe de uma civilização a afundar-se.

Ana — É interessante ver como isto aconteceu. Vejo isto como um teste. É como um pequeno pontinho. Quando o vírus passar, tudo voltará ao que era? Ou é algo que fará as pessoas pensar e as fará querer mudar e ser mais interessadas no ambiente? Esta é uma excelente oportunidade para praticar sermos mais sensíveis ao ambiente em tempos de caos.

Qual é que acham que é o caminho que a humanidade vai seguir?

Hamish — É uma oportunidade para as pessoas pensarem e seguirem um caminho diferente. Porque o caminho que as pessoas estão a seguir agora é o da morte a espalhar-se por milhões de pessoas. Por isso, as pessoas têm que escolher um caminho diferente. Sim, isto vai matar milhares de pessoas — não é uma coisa boa —, mas é algo que vai acontecer com alguma regularidade no futuro. E é algo que acontece em várias partes do mundo a toda a hora. Por isso, acredito que temos que pensar sobre esse caminho a seguir. Este é o meu pensamento num momento em que estou num barco salva-vidas no meio de uma floresta.

Ana — Esta pausa serve para pensarmos o que fazer com o mundo e connosco próprios. Vamos ser positivos. Pode ir nos dois sentidos. Podemos seguir o caminho completamente errado ou percebermos finalmente que esta é uma oportunidade para decidirmos o que estamos a fazer com a nossa vida e com o planeta. Mas acho que não podemos voltar àquilo que éramos antes. Não me vejo voltar a Londres. É doentio. Todos recebemos uma mensagem do governo para voltarmos a Inglaterra. O Hamish disse logo que não. Eu falei com alguns amigos lá e todos me disseram “no way, stay where you are!”. Não poderemos voltar àquilo que éramos antes.

Quem tem um barco sente os problemas de circulação?

Hamish — Com o fim do Inverno, as grandes eclusas abriram e as mais pequenas estão a abrir. As fronteiras estão fechadas e por isso receamos ficar fechados entre eclusas. Vamos por aqui ou por ali? Para todos os efeitos, as fronteiras à nossa volta estão fechadas. Normalmente, se nos mantivermos dentro da UE, não há problemas. Mas agora não é possível circular. Estão fechadas as fronteiras por terra e por mar. Apesar de tudo, sabemos que os rios são uma zona cinzenta. Acho que nem eles pensaram nisso. Dizem que não nos é permitido sair de casa, certo? Nós estamos na nossa casa. Podemos movê-la? Não sabemos bem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para onde gostariam de ir?

Ana — O que vai decidir onde o barco fica este ano é o Brexit. Com o Brexit a acontecer em princípio em Dezembro, ou levamos o barco de volta até lá ou decidimos de uma vez por todas ficar na “Europa”. Acho que nos decidimos pela segunda hipótese.

Hamish — Se conseguirmos chegar à costa do mar Báltico estaremos muito mais livres para fazermos o que entendermos. Entre eclusas estamos presos a burocracias. No mar temos liberdade. Queremos passar o Verão junto ao mar.

Boating Europe Site

Instagram

Facebook

YouTube

Crowdfunding