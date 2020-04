Turistas com reservas canceladas até Setembro só são reembolsados em 2021

O Conselho de Ministros desta sexta-feira deu luz verde a uma medida extraordinária que dá mais tempo aos hotéis e às empresas do sector do turismo para o reembolso de reservas que tenham de ser canceladas por causa da situação da covid-19.

Os turistas com viagens organizadas por agências ou reservas em hotéis ou outros empreendimentos turísticos marcadas até 30 de Setembro só serão reembolsados em 2021.

Em caso de cancelamento será emitido um vale que pode ser usado até 31 de Dezembro de 2020 e só a partir desta data é que começam os reembolsos caso as viagens ou as reservas não sejam utilizadas, explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Há uma excepção: as pessoas que reservaram e que estejam ou fiquem em situação de desemprego podem ser reembolsadas antes dessa data geral, disse a ministra. Como o diploma do Governo ainda não é público, não se sabe como é que funcionará esta norma.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O decreto aprovado vem definir as condições em que poderão ser feitas as trocas, através de “um regime específico dirigido a viagens organizadas por agências de viagens e turismo, ao cancelamento de reservas em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento, e às relações entre agências de viagens e turismo, operadores de animação turística e os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local”, explica o comunicado do Conselho de Ministros.

Com a medida, o Governo procura criar uma almofada para que as empresas do sector não se vejam confrontadas com picos de reembolsos neste momento, acautelando o período de época alta de Verão.

O comunicado do Conselho de Ministros refere ainda que o mesmo diploma “vem proceder a melhorias relativamente às viagens de finalistas”, mas nada mais acrescenta.