Portugal prolonga interdição de voos por mais 30 dias

O Governo publicou esta sexta-feira em Diário da República a prorrogação da “interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países” de fora da União Europeia (UE) por causa da covid-19, uma medida que prevê várias excepções e durará pelo menos mais 30 dias a contar da meia-noite deste sábado. Ao nível da UE estão ainda suspensos os voos de ligação a Espanha e a Itália.

De fora da exclusão anunciada estão os países que pertencem ao espaço Schengen, como é o caso do Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça, e os países de língua portuguesa (embora no caso do Brasil apenas sejam incluídos os voos de São Paulo e do Rio Janeiro). Na lista de autorizações estão também o Reino Unido, os EUA, a Venezuela, o Canadá e a África do Sul, devido à “presença de importantes comunidades portuguesas”. A interdição não se aplica a casos como eventuais repatriamentos nem a aeronaves ligadas ao Estado, Força Aérea ou ao combate a incêndios.

De acordo com o diploma, esta prorrogação justifica-se pelo agravamento da epidemia, “demonstrando a experiência o elevado risco de propagação do vírus decorrente da circulação internacional de passageiros”.

Neste momento, a TAP está apenas a assegurar ligações com os arquipélagos da Madeira e dos Açores, de modo a garantir a continuidade territorial. No entanto, está a planear retomar os voos Lisboa/Londres e Lisboa/Paris a partir do próximo dia 4 de Maio.