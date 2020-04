Premier League sem data para regressar aos relvados

Os clubes da Premier League discutiram nesta sexta-feira possíveis modelos para terminar a actual temporada, mas não apontaram uma data específica para o recomeço da competição.

Numa altura em que as medidas de confinamento decretadas pelo Governo inglês se mantêm em vigor, representantes das 20 equipas que competem no principal campeonato britânico juntaram-se em videoconferência para avaliar os cenários que permitam concluir a época 2019-20.

“Esta reunião deu-nos uma oportunidade para discutirmos modelos de calendarização. Continua a ser a nossa intenção completar a época 2019-20, mas nesta altura todas as datas são hipotéticas enquanto o impacto da covid-19 cresce”, revelou um porta-voz da Premier League, de acordo com a Reuters.

Reforçando que todos estão a trabalhar sobre “cenários complexos”, a palavra de ordem tem sido cautela na abordagem do futuro imediato. “Estamos em conversações com os accionistas, operadores de televisão, e o nosso objectivo é garantir que estamos numa posição de recomeçar a jogar logo que for seguro fazê-lo, com o total apoio do Governo”.

É, pois, transversal a intenção de só regressar aos relvados quando as autoridades de saúde derem luz verde, sendo que a Football League (EFL), que representa as três divisões abaixo da Premier League, defende que não se deve retomar os treinos antes de 16 de Maio.