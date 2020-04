Eles só queriam ser os Strokes

"I just wanted to be one of the Strokes”, cantava Alex Turner em Tranquility Base Hotel & Casino, o álbum dos Arctic Monkeys em que se imaginava cantor de variedades numa estação espacial. A canção tem lugar num futuro lúgubre e cansado e Alex Turner dirá outra coisa depois da confissão. “I just wanted to be one of the Strokes/ Now look at the mess you made me make”. Seria curioso saber o que Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti, Nick Valensi e Nikolai Fraiture acham da canção. Os cinco transformaram-se definitivamente nos Strokes, banda inscrita nos anais da história do rock’n’roll, há quase vinte anos. Estávamos em 2001, o ano do imaculado Is This It?. E depois? Bem, depois, “look at the mess you made me make”.

