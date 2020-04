Morreu o actor Filipe Duarte

O actor Filipe Duarte, que deu corpo na televisão ao Luís Bernardo Valença criado por Miguel Sousa Tavares na adaptação de Equador, morreu esta sexta-feira aos 46 anos de idade.

A notícia foi confirmada pelo PÚBLICO junto da produtora Pandora da Cunha Telles. Filipe Duarte morreu durante a noite de enfarte do miocárdio, fulminante, no Brasil, onde estava a rodar a novela da Globo Amor de Mãe.

Natural de Angola, onde nasceu em 1973, Filipe Duarte era um dos rostos mais versáteis e regulares na televisão e no cinema português. No grande ecrã, vimo-lo recentemente em Mosquito, de João Nuno Pinto, e Variações de João Maia, tendo rodado regularmente com Luís Filipe Rocha e Tiago Guedes. Na televisão, participou em séries como A Ferreirinha, João Semana ou A Febre do Ouro Negro.

O actor tinha acabado há pouco a rodagem da longa-metragem Nunca Nada Aconteceu, de Gonçalo Galvão Teles, que se encontra em pós-produção, e com quem tinha já rodado a curta Senhor X (2010).

Filipe Duarte protagonizou filmes como A Outra Margem, de Luís Filipe Rocha, e A Costa dos Murmúrios, além de ser presença habitual no pequeno ecrã, em telenovelas e séries como Equador.