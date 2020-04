Governo antecipa 15 milhões em publicidade institucional para ajudar os media

O plano de ajuda à comunicação social para enfrentar a crise decorrente da pandemia de covid-19 vai passar por um programa de compra antecipada de publicidade institucional de 15 milhões de euros. Vai prolongar-se por um ano e a ministra da Cultura, que vai reunir com o sector na próxima semana para acertar a “distribuição equitativa” dos apoios, admite que o dinheiro chegue às empresas até ao fim deste mês.

O anúncio foi feito por Graça Fonseca nesta sexta-feira à tarde, tendo assegurado que o plano irá cobrir televisão, rádio e imprensa nacional, regional e local. Porém, a Lusa e a RTP, concessionárias de serviço público, não estão incluídas nesta compra de publicidade antecipada. A publicidade institucional que é emitida na RTP2 já não é actualmente paga porque o canal não pode ter receitas comerciais. A comunicação social de âmbito regional e local ficará com 25% desta fatia.

Trata-se de publicidade institucional de diversas áreas governativas, orientadas, nomeadamente para as campanhas da Direcção-Geral de Saúde, causas sociais e humanitárias (como o reforço do combate à violência doméstica, combate a descriminações), literacia mediática (para garantir que as pessoas acedem à informação fidedigna), promoção da actividade e programação cultural, campanhas para a retoma das actividades económicas e sociais e até informação sobre procedimentos de segurança das populações para o levantamento gradual das restrições em Maio.

O anúncio, feito na Presidência do Conselho de Ministros, contou ainda com as presenças da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que no início da conferência de imprensa agradeceu à comunicação social por, ao longo dos últimos meses, ter feito cedência gratuita de espaços para a publicidade institucional da Direcção-Geral de Saúde, e do secretário do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

A coordenação dessa informação sobre em que meios, em que espaço (de antena ou páginas) e como se desenrolará este processo será feita pela secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros que assegurará não apenas a comunicação articulada dos serviços que necessitarem desta publicidade institucional, mas também a total transparência publicitando todo o espaço e tempo que for necessário e para que efeitos, explicou Mariana Vieira da Silva. Mais tarde, a ministra da Cultura realçou ainda a articulação com a ERC, que disse já ter sido iniciada e que permanecerá no futuro, pois é ela que gere o site da publicidade institucional do Estado.

“A publicidade institucional é, nos termos da lei, uma campanha realizada por entidades do Estado e divulgada a uma pluralidade de destinatários indeterminados, com o objectivo de difundir uma mensagem relacionada com os seus fins, mediante a aquisição onerosa de espaços publicitários”, explicou a ministra da Cultura, acrescentando que a medida de apoio se desenvolverá durante este ano “e provavelmente em 2021 também será necessário” investir ainda mais em publicidade institucional. Por isso “o Estado decidiu alocar uma verba de 15 milhões de euros na aquisição antecipada de espaço para publicidade institucional através de televisão e rádio, em programas generalistas e temáticos informativos, e através de publicações periódicas de informação geral.”

A adjudicação da publicidade não será feita por concurso, mas sim através de uma distribuição equitativa, como manda, aliás, a lei que regula a publicidade institucional. Esta tem alguns critérios que têm a ver com a circulação, com qual é a abrangência de cada órgão da comunicação social, com a sua representatividade territorial, etc. Os 15 milhões de euros que serão distribuídos durante o prazo de um ano representam o triplo da despesa anual habitual do Estado na publicidade institucional e do que estava previsto também para este ano. A ministra acrescentou ainda que há aqui uma outra dimensão, o que é representa do ponto de vista de horas e de espaço este valor? “Este tem de ser um diálogo feito com as próprias empresas e grupos de comunicação social para acertar o valor que tem de ser proporcional”.

Considerando que o Estado está a actuar em nome do interesse público, a ministra acrescentou ainda que o Estado está a apoiar os órgãos de comunicação social, “pilar fundamental da democracia”, num tempo em que, disse, “precisamos, mais do que nunca, de jornalismo livre, independente e plural; precisamos de combater a desinformação e garantir que todos os cidadãos têm acesso a informação fidedigna. O secretário de Estado Nuno Artur Silva especificou que este bolo de publicidade institucional terá um enfoque mais significativo nas empresas de comunicação social com títulos ou canais de informação generalista.

Questionada sobre quando é que a medida começa a ter impacto nas empresas de media, a ministra disse esperar que ainda “durante este mês” e sobre a área da distribuição, um dos sectores que também têm avaliado, disse estarem ainda a ponderar e a avaliar medidas específicas em articulação com o Ministério da Economia.

Faltam detalhes e medidas a médio e longo prazo

Tal como o Sindicato dos Jornalistas “considera positivo o apoio de emergência ao sector”, o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa está “completamente de acordo” com os traços gerais das medidas anunciadas pelo Governo — e João Palmeiro atenta mesmo que esta será “a primeira vez que o Estado cumpre a Lei da Publicidade Institucional do Estado”. Mas as dúvidas começam agora. O sindicato realça em comunicado que o pacote “não é suficiente e que se impõem medidas de médio e longo prazo para responder a uma crise estrutural, agora agravada” pela pandemia.

João Palmeiro também ressalva: “Temos que fazer contas quando conhecermos o detalhe” da metodologia e prazos de distribuição. O Governo comprometeu-se a ouvir o sector na próxima semana para estudar métodos e garantir um processo “equitativo” e “proporcional”, como respondeu a ministra Graça Fonseca ao PÚBLICO, e conta “na semana a seguir estar a fazer campanhas e já a concretizar o crédito que será antecipado”.

O timing é essencial para a eficácia destas medidas, defende Palmeiro, que sublinha a importância de que constem os prazos de pagamento pelo Estado num futuro diploma ou documento que estabeleça as regras para esta compra antecipada de publicidade. Tratando-se de um modelo de compra, acredita, “ainda virá a tempo de ajudar algumas publicações, se o montante for adequado, a resolver alguns problemas de tesouraria”.

Estes apoios destinam-se à informação, e à informação generalista, repetiram os governantes na conferência de imprensa, o que poderá deixar de fora títulos especializados. O secretário de Estado Nuno Artur Silva admitiu que pode “haver especificidade, por exemplo informação económica, mas que está [já] de acordo com o critério essencial de informação — informação generalista”. João Palmeiro lembra que o único precedente legal para esse tipo de diferenciação é o apoio ao transporte de imprensa de informação geral para Açores e Madeira, mas que inclui como excepção a informação económica e a informação desportiva. “Mas não exceptua por exemplo a informação cultural.” Também as publicações dedicadas à televisão ou chamadas “cor-de-rosa” ficam de fora, o que neste momento pode ser “um contra-senso”, opina o responsável, por serem única fonte de “leitura para muitas pessoas”.