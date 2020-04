Uma epidemia mais silenciosa: a sida

A epidemia que agora sobreveio e ditou uma mobilização total, planetária, nunca antes vivida, tem sido uma ocasião para recordar — e comparar — epidemias passadas. Mas, curiosamente, este exercício de evocação que recorre muito mais às construções da memória social do que à historiografia recua a tempos passados, às vezes longínquos, e parece esquecer uma epidemia que é ainda nossa contemporânea, pertence a um tempo muito próximo de nós: a segunda metade dos anos 80 e grande parte da década seguinte do século passado foram os “anos sida”. Parece que o complexo silêncio que desde o início envolveu a eclosão e a expansão dessa doença, tão apta a irracionais representações do vírus que a causava, continua activo, persistente.

Continuar a ler