ARCOlisboa adiada para Maio de 2021

A ARCOlisboa, prevista para se realizar em Maio, foi adiada para o mesmo mês do próximo ano, anunciou a organização em comunicado esta sexta-feira. A feira de arte contemporânea, que na sua quinta edição traria à Cordoaria Nacional cerca de 70 galerias nacionais e estrangeiras, vai realizar-se só em 2021, de 13 a 16 de Maio.

“Esta decisão partiu de uma cuidada avaliação da situação gerada pela covid-19 por parte comité organizador da feira e de todas as entidades envolvidas na organização do evento”, diz o comunicado da feira organizada pela ARCOmadrid em Espanha, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, naquele que é considerado o evento mais importante do mercado da arte nacional. A ideia, segundo o PÚBLICO apurou, é transferir a selecção das galerias que já foram seleccionadas este ano pelo comité para o próximo ano. “Tendo em consideração que não seria possível garantir a segurança dos expositores e dos visitantes nas datas inicialmente previstas, a organização optou por centrar todos os seus esforços na realização do certame numa nova data, de forma a garantir o sucesso desta reconhecida feira internacional”, continua o comunicado.

Tal como o PÚBLICO tinha noticiado, num ano em que já foram adiadas várias feiras, nomeadamente a ArtBasel de Junho para Setembro, seria difícil encontrar uma nova data num calendário já muito concorrido, com a dificuldade acrescida de ter de acertá-la com os compromissos já assumidos pela própria Cordoaria Nacional.