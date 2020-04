Jean-Baptiste Thoret: “O tema do vírus, do indivíduo contaminado, situa-se, do ponto de vista da história das formas, do lado da modernidade e, do ponto de vista político, do lado do progressismo”

Cenas e personagens de uma ficção distópica em altura de pandemia, quando um vírus está a mudar o mundo: um realizador à procura de uma arma, não vá o caos sair à rua e ele ser o único humano do planeta (na verdade, do bairro...) sem possibilidade de se defender; uma autoridade do Estado a sugerir aos cidadãos que acabem com o confinamento e voltem ao trabalho para tratar da economia do país, e tanto pior se isso coloca em perigo uma população em risco (os mais idosos) porque esses deverão sacrificar-se pela economia; o Presidente de um país a dizer que a culpa é do Outro; um vírus que os cientistas descrevem como zombie, matéria genética que não está viva e que acorda quando penetra os humanos.

