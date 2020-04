Um passo, outro passo e depois...

Rodagens canceladas. Produções suspensas. Estreias adiadas. Cinemas fechados. Festivais sem data. Realizadores, produtores, directores de fotografia, de som, de arte, assistentes de imagem, perchistas, maquinistas, actores, montadores, coloristas e centenas de profissionais que estruturam o vasto sector do cinema estão parados e sem previsão de regressar ao trabalho. O quadro de incerteza não é local. É mundial. E isso desafia-nos, mais do que nunca, a dirigir o nosso olhar para aquilo que é a génese do cinema, uma arte colectiva.

