“Foi recebido em palmas pelos vizinhos”. Aos 93 anos, Aníbal Ruão é mais um sobrevivente da covid-19

Em pouco mais de três meses, a vida de Aníbal Ruão deu uma volta de 180 graus. Em Fevereiro, e já contando 93 anos, passou de morar com a esposa e filhos para viver apenas com os filhos. Continuou na mesma casa, mas já sem a sua mulher, que faleceu aos 96 anos. Desde essa altura que não saía de casa. Não só por causa da idade, mas por ter já pouca mobilidade. Daí que nem tenha passado pela cabeça da família que o nonagenário pudesse contrair o novo coronavírus e muito menos que pudesse ser dado como “curado” em menos de três semanas. Em mais uma história com final feliz, Aníbal junta-se agora à lista de doentes recuperados da covid-19.

Mas recuemos algumas semanas. Depois de uma vida cheia — teve a primeira papelaria, a primeira sapataria, o primeiro depósito de distribuição de tabaco e a primeira tipografia de Paredes, e foi ainda director d' O Progresso de Paredes durante 40 anos, jornal fundado pelo seu pai — as pernas de Aníbal já não têm a força que tinham e começam a dar de si.

A meio do mês de Abril, depois da sesta habitual a seguir ao almoço, tentou levantar-se sozinho e acabou por cair. “Foi um estrondo lá em casa, bateu com a cabeça na parede, fez logo ali uma poça de sangue. Fomos para o Centro de Saúde de Paredes, mas por causa da idade e dos ferimentos que tinha mandaram-no para o Hospital de Penafiel. Não cheguei a entrar [na parte das urgências] por ser um hospital que atende doentes covid-19, e por isso o meu pai entrou sozinho e fez uma série de exames durante quatro ou cinco horas”, conta Manuel Ruão, um dos filhos, ao telefone com o PÚBLICO.

Foto Aníbal Ruão com o filho, Manuel Ruão MANUEL RUÃO

Aníbal saiu de Penafiel “apenas” com alguns pontos na cabeça, mas na mesma semana voltaria duas vezes ao hospital. Na primeira ida foi-lhe diagnosticada uma infecção urinária, mas como não havia necessidade de ficar internado, pôde seguir para casa, mas com a promessa de que se não estivesse melhor até ao fim da semana voltaria a entrar em contacto com a médica que o acompanha.

Nos dias seguintes o estado de saúde piorou e no sábado ao almoço já nem comia, não bebia, e nem o café, um hábito de muitos anos, quis tomar. Aníbal voltou ao hospital para novos exames e desta vez foi preciso ficar internado devido a uma “mancha na base do pulmão direito” que lhe foi detectada. Na segunda-feira, dois dias depois, chegava a notícia. “Ligaram a dizer que os testes tinham dado positivo e que ele estava infectado. Para nós foi um choque, uma pessoa de 93 anos e já no estado dele, tememos o pior”, recorda Manuel.

As novidades que chegavam a Paredes, onde a família reside, vindas do Hospital CUF, no Porto, onde o homem esteve internado, nem sempre eram as mais animadoras. Se durante alguns dias o estado de saúde de Aníbal melhorava a olhos vistos, a meio do internamento os profissionais de saúde estavam preocupados. “Por muito bem que se esteja nestas idades há sempre a possibilidade de se reverter”, refere o filho.

Mas isso não aconteceu. Nos dias seguintes chegava a notícia de um estado de saúde em progressão. Além disso, um dos testes para despistar a covid-19 tinha sido negativo, faltava aguardar pelos resultados do segundo. Em tempo de covid-19, as visitas não são permitidas e a tecnologia foi a melhor amiga da família Ruão, que ainda chegou a conseguir falar com o pai por videochamada antes de este ter alta hospitalar. Manuel Ruão criou dois grupos do WhatsApp para dar novidades, tantas eram as pessoas que queriam novidades do estado de saúde de Aníbal. Um grupo para a família, onde estavam, entre outros, os sete filhos e seis netos, e um segundo para os vizinhos e amigos.

“Na manhã do domingo de Páscoa disseram-nos que podíamos ir buscar o nosso pai porque ele estava curado. A nossa grande alegria foi tê-lo connosco nesse dia ao almoço”, confessa Manuel Ruão, que estava em isolamento em casa desde o dia em que o pai fora hospitalizado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de 15 dias de internamento, Aníbal voltou a casa e à companhia da família e foi recebido com palmas pelos vizinhos que o aguardavam nas suas respectivas varandas. “Só não teve mais gente à espera dele porque nestas circunstâncias era impossível”, diz Manuel Ruão. Dos dias de internamento Aníbal não teve muito a dizer, mas os filhos descrevem-no como “bem-disposto”. “Disse logo que as noites eram longas, mas que dormia bem. Disse que comia muito pouco porque não gostava da comida, mas quando cá chegou comeu uma canja e cabrito. E no fim da refeição ainda pediu o café que tanto gosta”.

Apesar de Aníbal ter tido alta hospitalar, os cuidados de saúde devem, daqui para a frente, ser redobrados, e o nonagenário deve reduzir os contactos exteriores ao mínimo possível. Para a família, depois de um período em que o que mais custava era que o pai (e avô) estivesse sozinho no hospital, agora é “reconfortante” pensar que Aníbal Ruão escapou a um vírus ao qual os idosos são um dos grupos mais susceptíveis. “Agora é esperar que ele possa ser visitado por toda a gente que o quer ver”, avança Manuel Ruão. “Quando isto passar, acredito que ele ainda vai poder ir à rua passear, mas que nunca mais será sozinho”.