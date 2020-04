O que precisa de saber hoje sobre a covid-19

Portugal registou até esta quinta-feira 629 mortes, mais 30 do que no dia anterior. Foram identificados mais 750 casos desde quarta-feira, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 4,1%. Desde o início do surto, segundo o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde, já foram identificados 18.841 casos. Leia mais aqui. E confira os dados em baixo.

Ao terceiro estado de emergência, começa o lento regresso à normalidade

É o princípio do fim do estado de emergência: o terceiro decreto presidencial, que nesta quinta-feira foi votado no Parlamento, prevê um início de regresso à normalidade que será lento, gradual e progressivo, no qual as restrições vão poder ser determinadas pelo Governo de forma diferenciada. Ler mais aqui. E aqui. No plenário, o primeiro-ministro revelou aos deputados como é que o Governo quer pôr de novo a economia a mexer. Ainda não é um plano, mas já é um esboço. Será só em Maio. Passa por reabrir creches, trabalhar à vez, evitar horas de ponta nos transportes públicos. Leia aqui.

Foto José Sena Goulão/Lusa

A Assembleia da República aprovou ainda duas propostas de lei relacionadas com a pandemia: uma cria um regime excepcional de notificação postal simples, outra vai permitir ao Governo adiar a entrega do Programa de Estabilidade. Leia aqui.

Foto A deputada do Partido Socialista, Maria da Luz Rosinha, acompanhada pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

"Espero que este seja o último estado de emergência"

O Presidente da República marcou para as 20h uma declaração ao país. E começou assim: “Espero que este seja o último estado de emergência.” Portugal, sublinhou, "é o terceiro país da Europa que mais testa” e nem isso fez subir os números de infectados. “Mas temos de continuar a estabilizar o número diário de internamentos, por forma a assegurar que o nosso SNS se encontrará em condições de responder” a uma eventual subida de infecções provocada pelo aumento de contactos sociais. Marcelo disse também que a renovação do estado de emergência dá tempo e espaço ao Governo para estudar e preparar, para depois do fim de Abril, “a abertura gradual da sociedade e da economia”. E rematou: "Nós não queremos morrer na praia.” Leia tudo aqui.

Foto RODRIGO ANTUNES/Lusa

Morreu Luis Sepúlveda

O dia foi marcado também pela morte de Luis Sepúlveda. O escritor chileno morreu esta quinta-feira no Hospital Universitário Central de Astúrias, Oviedo, Espanha, aos 70 anos de idade, vitimado pela doença covid-19. Tinha sido internado no passado dia 27 de Fevereiro. Na semana anterior, participara no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim. Leia mais aqui. Mas também aqui e aqui. O saxofonista Lee Konitz foi outra das vítimas do novo coronavírus.

Foto SOPHIE BASSOULS/GETTY IMAGES

Bancos criam moratória comum para crédito à habitação e ao consumo

Depois de vários dias de preparação, os bancos chegaram a um modelo comum para as duas moratórias privadas destinadas a facilitar o pagamento dos créditos à habitação e ao consumo, como recomendava a Autoridade Bancária Europeia. A moratória do crédito à habitação passa a ser idêntica à apresentada pelo Estado, ou seja, permitindo a suspensão total das prestações ou apenas de juros, durante seis meses, mas o universo de empréstimos e de clientes é mais abrangente. Leia mais aqui.

Há 172 mil trabalhadores com o apoio para acompanhar filhos ou familiares

Até 10 de Abril, antes do fim das férias escolares da Páscoa, a Segurança Social tinha atribuído 172.276 subsídios a trabalhadores que pediram o apoio excepcional por causa de faltas motivadas por assistência à família. Os dados estão publicados no site do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O artigo está aqui.

Foto Paulo Pimenta

Formulário do apoio à quebra na facturação para recibos verdes chega a 20 de Abril

A Segurança Social deverá disponibilizar a 20 de Abril o formulário digital que permite pedir o primeiro apoio extraordinário para os trabalhadores independentes que estejam a enfrentar grandes quebras na facturação, adiantou ao PÚBLICO o gabinete do secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, através dos seus assessores de imprensa. Leia a notícia.

Pedido de auxílio da TAP inclui isenções, reformas antecipadas e garantias públicas

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou nesta quinta-feira, no Parlamento, que qualquer apoio do Estado terá sempre um “condicionalismo associado”. Perante os deputados da comissão de Economia realçou que, face ao actual panorama, e tal como já o referiram vários ministros e o próprio primeiro-ministro, “uma eventual nacionalização não pode, evidentemente, ser descartada”, embora tenha depois afirmado que, das várias alternativas disponíveis, essa “é a mais extrema”. O artigo está aqui.

Foto Miguel Frasquilho, na comissão parlamentar TIAGO PETINGA/LUSA

Em tempos de pandemia, o ministro da Saúde do Brasil anunciou que foi demitido

O divórcio entre o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi consumado. Foi o próprio ministro que anunciou ter sido afastado do Governo, pondo fim a semanas de confronto com o chefe de Estado, em plena progressão da pandemia do novo coronavírus. Leia mais aqui. O resumo dos números da pandemia no mundo está em baixo.

FAO alerta: proteccionismo pode levar a escassez de alimentos

Por enquanto não tem faltado comida, a produção continua e o abastecimento tem sido assegurado. Mas os esforços globais para travar o avanço do novo coronavírus podem vir a afectar a distribuição de alimentos e a aumentar o número de pessoas que sofrem de fome. O aviso foi lançado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que alertou para o risco de alguns países, sobretudo os grandes produtores, tomarem medidas proteccionistas, restringindo as exportações de bens essenciais. Leia aqui.