“Há muitos estudantes que estão a ser deixados de fora”

Os tempos atípicos que vivemos estão a afectar, de alguma forma, toda a gente; e os alunos do ensino superior não são excepção. A Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa lançou um inquérito aos seus estudantes, para perceber como estava a correr o modelo de ensino à distância. Por outro lado, a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa criou uma campanha de apelo aos estudantes, para que enviassem um e-mail ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o objectivo de levar à isenção do pagamento da propina.

Neste P24, falamos com Bernardo Leão e Miguel Cosme, membros da direcção das Associações de Estudantes da FLUL e da FCSH, respectivamente.

