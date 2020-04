O patriotismo do senhor doutor Rui Rio

Rui Rio escreveu uma carta aos militantes do PSD, que foi divulgada pela Rádio Renascença. Nela, o líder social-democrata declara que no contexto da actual pandemia todos temos de estar “unidos e solidários”, e para isso é necessário resistir “à tentação de agravar os ataques aos governos em funções” e abdicar de nos aproveitarmos das “fragilidades políticas que a gestão de uma tão complexa realidade sempre acarreta”. Alinhar em malvadas críticas não seria, no seu entender, “uma postura eticamente correta”, e muito menos “uma posição patriótica”. O que o povo quer (“e bem!”, diz Rui Rio) é “eliminar o vírus o mais depressa possível” sem qualquer espécie de “instabilidade política”.

