Sobem as críticas à estratégia do Governo para o estado de emergência, que vai agora até 2 de Maio

Foi com a perspectiva de poder ser a “última vez” que é decretado o estado de emergência no contexto da pandemia que o primeiro-ministro centrou o seu discurso no que poderá reabrir em Maio e no progressivo regresso a uma certa normalidade. A prorrogação do estado de emergência até 2 de Maio foi aprovada por uma larga maioria mas com críticas de deputados à esquerda e à direita. O PCP e a deputada Joacine Katar Moreira juntaram-se ao voto contra da Iniciativa Liberal. O PEV e o Chega abstiveram-se e as restantes bancadas votaram a favor.

Continuar a ler