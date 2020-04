Reabrir creches, trabalhar à vez, evitar horas de ponta nos transportes públicos. Costa já começou a revelar o esboço do que será o regresso à rua

Reabrir as creches para apoiar as famílias, muitas com perdas de rendimento ou com esforço acrescido quando estão em regime de teletrabalho. A ideia de reabrir também as creches não é nova e já tinha sido considerada na reunião com os técnicos de saúde onde foi posta em cima da mesa a data de 4 de Maio como limite para retomar aulas presenciais. Isto porque o vírus atinge pouco crianças mais pequenas. Um estudo da Escola Superior de Saúde Pública, apresentado esta quarta-feira na reunião no Infarmed, revelava que outros países começaram pela reabertura das escolas com crianças mas pequenas devido ao “baixo risco de transmitirem a muitas pessoas: as crianças dessa idade voltam da escola para casa e têm pouca vida social independente dos pais; alto impacto económico: os pais podem voltar a trabalhar”;