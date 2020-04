PSD-Madeira cancela Festa do Chão da Lagoa

A festa anual do PSD-Madeira no Chão da Lagoa, marcada para o final de Junho, foi cancelada, devido à crise pandémica do novo coronavírus, informou esta quinta-feira de manhã o secretariado regional do partido numa nota em que avança também com o cancelamento de um comício no Porto Santo, em Agosto, que assinala a rentrée política dos social-democratas madeirenses. O partido liderado por Miguel Albuquerque justifica a decisão com as “orientações” das autoridades nacionais e regionais de saúde para o reagendamento dos eventos para a partir de Setembro.

O cancelamento dos dois maiores eventos do partido, continua a nota enviada para as redacções, é “um contributo para o sucesso” da “luta colectiva” contra o surto de covid-19. “Ao tomar esta decisão, colocando, mais uma vez e em primeiro lugar, a defesa intransigente do interesse superior da Madeira, o PSD-M espera contar com a compreensão dos seus militantes e disponibiliza-se, desde já, para prestar todos e quaisquer esclarecimentos e/ou apoios a quem já tenha assumido, antecipadamente, quaisquer encargos a propósito destas duas realizações.”

Garantindo uma edição da Festa do Chão da Lagoa e do comício no Porto Santo “ainda com mais força e pujança” no próximo ano, o partido aponta o “excelente trabalho” do executivo madeirense PSD/CDS na “contenção da covid-19” no arquipélago, alargando os elogios a “todos os profissionais que estão na linha da frente deste combate”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 43 anos, é a primeira que vez anual do PSD-Madeira é cancelada. O evento, que começou em Maio de 1975, começou por realizar-se de dois em dois anos até 1992, altura em que passou a ter carácter anual, sempre no planalto do Chão da Lagoa, sobranceiro ao Funchal. Pelo palco do evento, e nas barracas de comida e bebida que circundam o recinto, passaram praticamente todos os líderes nacionais do PSD, de Francisco Sá-Carneiro a Rui Rio, passando por Marcelo Rebelo de Sousa, Durão Barroso, Marques Mendes e Pedro Passos Coelho. Passaram também polémicas várias, protagonizadas por Alberto João Jardim e pelo antigo secretário-geral Jaime Ramos.

Nas mais de quatro décadas, apenas numa ocasião foi equacionado o cancelamento do evento. Em 2012, devido aos incêndios que atingiram fortemente a ilha, essa possibilidade esteve em cima da mesa, mas a opção foi pelo adiamento e a festa-comício foi remarcada para o início de Setembro. Seis anos antes, em 2006, o adiamento foi também falado, devido à morte da mãe de Alberto João Jardim na véspera da festa. O calendário não foi alterado, com o então líder regional do PSD a adiar o funeral da mãe e a cancelar a tradicional ronda pelas barracas de “comes e bebes”, que antecede os discursos oficiais.