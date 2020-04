Covid-19. Oito datas-chave de hoje até Junho

Abril

Dia 16

- Assembleia da República debate o pedido de autorização para a renovação do estado de emergência, que depois é decretado pelo Presidente da República

- O Presidente da República e o primeiro-ministro já admitiram prolongar o estado de excepção, que se for renovado por mais 15 dias, durará até 2 de Maio.

Dia 17

- Data do final do segundo período do estado de emergência, que entrou em vigor em 19 de Março.

Dia 23

- Reunião do Conselho Europeu, após acordo de princípio dos ministros das Finanças do Eurogrupo, para um pacote de mais de 500 mil milhões de euros. António Costa defende que líderes europeus devem “acordar uma resposta comum europeia” à crise provocada pela covid-19.

Dia 25

- É o dia do 46.º aniversário do 25 de Abril. Foram canceladas manifestações, em Lisboa e noutras cidades do país, para assinalar o 46 anos a “revolução dos Cravos”.

- O Parlamento assinala o 25 de Abril numa sessão solene com apenas um terço dos deputados e “alguns convidados” que estarão nas galerias da sala do hemiciclo. A Associação 25 de Abril pede aos portugueses que, às 15h, cantem a Grândola, vila morena às “janelas e às varandas”.

Dia 28

- Nova reunião dos especialistas, incluindo epidemiologistas, com o Presidente da República, primeiro-ministro, representantes dos partidos e parceiros sociais para analisar a situação da pandemia. “Para ver os dados, ver a evolução, fazer o balanço do que se passou em Abril, e depois naturalmente decidir em relação ao futuro imediato, a Maio”, na descrição de Marcelo Rebelo de Sousa.

Maio

Dia 2 – Último dia do terceiro período de 15 dias em estado de emergência, caso a segunda renovação seja hoje aprovada.

Dia 4 – O primeiro-ministro aponta o dia 4 de Maio como a data limite para um eventual recomeço das aulas presenciais que assegure o cumprimento com normalidade do calendário escolar, designadamente no ensino secundário. A decisão dependerá da evolução da pandemia.

Junho

- António Costa prevê que, no mês de Junho, se possa discutir e lançar aquilo a que chamou um “plano de relançamento da economia” do país.