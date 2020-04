Um vídeo para explicar o novo coronavírus aos mais novos, um “bichinho” que obriga a “ficar em casa”

O vídeo de animação mostra um “bichinho” que obriga a “ficar mais tempo em casa”, lavar bem as mãos e “manter as distâncias”. Foi produzido em parceria pela Câmara Municipal de Matosinhos e a produtora Esfera Cúbica para explicar ao público infantil o surto de covid-19 e a necessidade de isolamento social.

“Neste momento, as pessoas estão presas em casa e com muita informação a entrar, o público mais infantil precisa de ter algumas ideias direccionadas para eles”, diz João Abrunhosa, director da Esfera Cúbica, ao P3. A ideia inicial fazer um vídeo muito simples, “só com umas letras divertidas com alguns conselhos”, explica. Até que o amigo de infância, José Pedro Rodrigues, vereador da Mobilidade da autarquia, se voluntariou para ajudar a fazer conteúdos, já que a sua equipa estava parada. "Nós temos de nos manter ocupados e ajudar com as nossas maior valias", diz João.

Ao longo do processo criativo, acabaram por adicionar mais dinâmica à animação e convidaram o actor Ivo Romeu Bastos, que também faz dobragens profissionalmente, para narrar a história. É "uma voz muito reconhecida pelas crianças", que o costumam escutar no Cartoon Network, evidencia João. A caminho podem estar mais vídeos, até direccionados para outras faixas etárias, como a terceira idade.

Este filme, como qualquer boa história infantil, termina com um tom positivo e optimista em relação ao futuro: “O tempo passa a correr e. quase sem dar por isso, qualquer dia vai-se a ver e já estamos livres disto.”