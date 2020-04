Direcção-Geral do Livro quer conhecer a obra preferida dos portugueses — e dar livros

A Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) lançou um passatempo para celebrar o Dia Mundial do Livro, convidando os leitores a elegerem a sua obra literária favorita e oferecendo aos vencedores um conjunto de livros.

O passatempo #UmaBibliotecaUmLeitor, que tem como objectivo eleger o livro preferido dos leitores portugueses, visa celebrar o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, que se assinala em 23 de Abril, e é uma iniciativa da DGLAB para envolver as bibliotecas públicas e os seus utilizadores.

De acordo com informação da DGLAB, as 303 bibliotecas públicas de todo o país foram convidadas a enviar as suas sugestões de leitura, a partir das quais foi possível criar uma lista com mais de 150 títulos. De entre os livros mais sugeridos pelas bibliotecas de todo o país, foram identificados os dez livros mais referidos, destinados ao público adulto e ao público infantil.

É a partir dessas duas listas de dez livros cada (uma de livros para adultos e outra de livros infantis), que será feita a votação — em que os concorrentes votam no seu livro favorito — e escolhidos aleatoriamente os vencedores: um leitor e uma biblioteca em cada uma das categorias.

As votações abriram na quarta-feira e decorrem até à meia-noite do dia 21 de Abril, devendo cada participante votar no livro preferido, indicar a biblioteca municipal que habitualmente frequenta e deixar os seus contactos. Segundo o regulamento, cada pessoa apenas pode votar uma vez: livro adulto e livro infantil. O formulário para votação está disponível aqui.

Os resultados do passatempo são divulgados no dia 23 de Abril, em que serão anunciados os livros, adulto e infantil, preferidos dos leitores das Bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.

No final, será oferecido um conjunto de 50 livros a dois participantes, escolhidos aleatoriamente, que tenham votado no livro mais votado, de adulto e infantil, e um conjunto de 20 livros às bibliotecas municipais a que pertencerem os utilizadores seleccionados.

Os dez livros em votação são A Amiga Genial, de Elena Ferrante, A Boneca de Kokoschka, de Afonso Cruz, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe, Imortal, de José Rodrigues dos Santos, Nenhum Olhar, de José Luís Peixoto, A Rapariga no Comboio, de Paula Hawkins, A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Záfon, O Tatuador de Auschwitz, de Heather Morris, e As Velas Ardem até ao Fim, de Sándor Marai.

Na área infantil, os dez livros escolhidos são Não Abras este Livro, de Andy Lee e ilustração de Heath McKenzie, O Cuquedo, de Clara Cunha e ilustração de Paulo Galindro, A Lagartinha Muito Comilona, de Eric Carle, A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen e ilustração de Fernanda Fragateiro, A Menina que não Queria Livros, de Luísa Ducla Soares, O Meu Avó Consegue Voar, de Pedro Seromenho e ilustração de Paulo Galindro, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, Ninguém dá Prendas ao Pai Natal, de Ana Saldanha e ilustração de Madalena Matoso, O Paraíso São os Outros, de Valter Hugo Mãe, e O Principezinho de Antoine de Saint-Exupéry.