Polícia encontra 17 cadáveres em lar de Nova Jérsia após denúncia anónima

Tudo começou na passada segunda-feira: a polícia de Andover, uma pequena localidade na cidade de Nova Jérsia, recebeu uma denúncia anónima sobre um lar, o Andover Subacute and Rehabilitation Center, um dos maiores do estado. A fonte garantia que o cadáver de um utente estava a ser guardado num barracão anexo à instituição.

Para investigar esta denúncia, uma brigada da polícia deslocou-se ao local. Ao inspeccionar o barracão em questão não encontraram qualquer cadáver. Contudo, na análise à morgue deste lar de idosos encontram 17 corpos, num espaço com capacidade para apenas quatro cadáveres.

Citado pelo The New York Times, o chefe da polícia de Andover, Eric Danielson, confirmou a ocorrência, adiantando que o lar estava “assoberbado” pelo número de pessoas que morreram num curto espaço de tempo.

O Andover Subacute and Rehabilitation Center, com capacidade para 700 utentes, ​já registou 68 mortes — duas enfermeiras e 66 utentes. Este lar, um dos maiores do estado, é também um dos espaços mais críticos em todo o estado: 76 pacientes e 41 funcionários estão infectados com a covid-19.

Uma investigação do New Jersey Herald aponta para falhas de comunicação entre a administração, famílias e profissionais. Devido ao alto número de funcionários infectados, a instituição tem necessidade de um reforço de meios. O jornal aponta que 10% dos utentes de lares em Nova Jérsia, cerca de seis mil pessoas, foram infectados pelo vírus.

Os Estados Unidos são o país mais afectado em todo o mundo, tanto no número de casos como em mortes. O país tem 629 mil casos confirmados e 30.920 mortes. Na quarta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu que os Estados Unidos já “atingiram o pico” de novos casos de covid-19, exibindo a vontade de que alguns estados reabram já este mês. Esta quinta-feira, serão apresentados os planos para a “reabertura da economia”, que já conta com mais de 22 milhões de desempregados.