Pandemia já matou mais de 137 mil pessoas em todo o mundo

A pandemia da covid-19 matou pelo menos 137.500 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em Dezembro, na China. O balanço da AFP dá conta de mais de dois milhões de infectados.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de estatísticas oficiais, foram registadas 137.500 mortos e pelo menos 2.083.820 casos de infecção em 193 países. Por outro lado, pelo menos 450.500 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de Fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com 30.985 mortes para 639.664 casos. Pelo menos 52.738 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são Itália, com 21.645 mortos em 165.155 casos, Espanha, com 19.130 óbitos (182.816 casos), França, com 17.167 mortos (147.863 casos), e Reino Unido com 12.868 mortos (98.476 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou, contabilizou 82.341 casos, incluindo 3.342 mortos e 77.892 curados.

Até esta quinta-feira, a Europa totalizou 90.181 mortes para 1.047.303 casos, Estados Unidos e Canadá 32.039 mortes (667.870 casos), Ásia 5.369 mortes (151.423 casos), Médio Oriente 5.253 mortes (112.377 casos), América Latina e Caraíbas 3.669 óbitos (79.862 casos), África 910 óbitos (17.293 casos) e Oceânia 79 óbitos (7.694 casos).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fracção do número real de infecções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Portugal, com 629 mortes registadas e 18.841 doentes, é o 16.º país do mundo com mais óbitos e também o 16.º em número de infectados.