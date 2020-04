Naomi Campbell “sem filtro” e à conversa com ícones da moda

No último mês, várias áreas simplesmente deixaram de existir — ou quase. A moda é uma delas. Mas, enquanto as linhas de produção de várias marcas se dedicam a produzir máscaras e outro material de protecção, há muito para desbravar no mundo da moda sem sair de casa e tendo como guia Naomi Campbell, uma das maiores supermodelos de todos os tempos que, no fim de 2019, foi agraciada com o troféu Ícone da Moda nos conceituados Prémios de Moda Britânicos.

Campbell tem no ar, há uma semana, uma série de entrevistas “sem filtro” — No Filter é o nome da série em que a supermodelo recorre ao FaceTime para se pôr à conversa com estrelas de uma indústria que deixou o glamour de parte para acudir à luta contra a pandemia.

Ela própria, aliás, foi das primeiras celebridades a mostrar a quão séria era esta ameaça, quando decidiu embarcar num avião, em Los Angeles, com um fato de protecção (macacão, máscara, óculos e luvas), registando o momento nas suas redes sociais com a legenda “Segurança em primeiro lugar”. A modelo foi amplamente criticada pelo “exagero”, mas a evolução do surto nos EUA, que já matou mais de 30 mil norte-americanos, segundo os dados actuais da Universidade Johns Hopkins​, acabaria por lhe dar razão.

Agora, decidiu mostrar que é possível ficar em casa, contrariando a disseminação do vírus, e continuar a trabalhar, entrevistando pessoas do mundo da moda. E a primeiríssima convidada foi Cindy Crawford, supermodelo sua contemporânea, com quem esteve cerca de 50 minutos a recordar momentos memoráveis das suas carreiras.

Entretanto, já passaram pelo seu canal de YouTube os estilistas Marc Jacobs, Nicole Richie e Pierpaolo Piccioli; as modelos Ashley Graham, Christy Turlington e Adut Akech; e o realizador e produtor Lee Daniels (Precious). Todos falam sobre as suas vidas e expõem um pouco mais do seu quotidiano que o costume — diariamente e em directo.