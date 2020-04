DiCaprio, Bieber, DeGeneres e muitos outros juntam-se num #AllInChallenge para alimentar a América

Os Estados Unidos é hoje o país com mais casos confirmados de covid-19 em todo o mundo (quase 640 mil) e também o território com mais óbitos (mais de 30 mil). Paralelamente, a inexistência de políticas sociais ou de um sistema de saúde público está a deixar muitos numa situação de alarme. Perante este cenário, e com uma América confinada a tentar evitar a infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o empresário Michael Rubin, fundador e CEO da Kynetic, lançou o #AllInChallenge, um desafio a todas as celebridades do país no sentido de oferecerem um momento exclusivo aos fãs em troca de doações de fundos que providenciem alimentos à população mais afectada. E as propostas não se fizeram esperar.

“O Bob [De Niro] e eu vamos ser protagonistas de um filme chamado Killers of the Flower Moon e se alguma vez te perguntaste como é trabalhar com o grande Martin Scorsese, esta é a tua oportunidade”, anuncia DiCaprio num vídeo com Robert De Niro, na quarta-feira, em directo para as redes sociais. “Estamos a oferecer um papel: pode passar o dia no set connosco e, claro, assistir à estreia”, acrescenta De Niro.

Para conseguir o papel, basta ir ao site do #AllInChallenge e “doar o que se conseguir” — “100% da doação irá directamente para [as organizações] Meals on Wheels, No Kid Hungry e America's Food Fund”, explicou De Niro, deixando Leonardo DiCaprio lançar os nomes dos desafiados pela dupla de actores: Ellen DeGeneres e Matthew McConaughey — e as respostas não tardaram. DeGeneres abriu uma vaga num episódio do seu famoso programa para um co-apresentador e McConaughey garante um lugar no seu camarote privado para assistir a uma partida de futebol americano no Texas.

Ainda no desporto, o ex-jogador do New York Yankees Alex Rodriguez ofereceu uma aula e um almoço e o quarterback da National Football League Tom Brady, um treino privado. Na música, Justin Bieber promete ir a casa do vencedor cantar One less lonely girl. Mas, há muitas outras experiências: algumas em leilão, cujo prémio será atribuído a quem oferecer mais; outras em sorteio, cujo acesso é garantido por 10 dólares (9,20 euros).

Até esta quinta-feira, mais de 50 celebridades já tinham assinado o desafio, angariando mais de 5,5 milhões de dólares (5 milhões de euros) para instituições que asseguram o acesso de milhares de norte-americanos a alimentos.

Dezenas de músicos, actores e estrelas do desporto estão também a participar num concerto global de duas horas, no sábado, para mostrar o apoio a todos os que estão a trabalhar na linha da frente do combate à pandemia, mas também aqueles que asseguram a manutenção do quotidiano, como o abastecimento alimentar. O One World: Together At Home é coordenado por Lady Gaga e reúne, entre outros, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift e Jennifer Lopez.