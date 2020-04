Alunos em casa e educadores com dúvidas? Eduardo Sá ajuda

Está marcado para esta sexta-feira, às 15h, um encontro digital com Eduardo Sá para dar resposta a perguntas e angústias de pais e professores que enfrentam os muitos desafios de acompanhar ou dar aulas à distância nestes tempos de confinamento.

“A vida não está para brincadeiras” é o título do webinar orientado pelo psicólogo, que o dedica “às dúvidas de todos. Aos seus desabafos. E a todo o ‘vendaval’ de questões que este período lhes trouxe e que, por vezes, eles guardam só para si”. Pretende também que este seja “um espaço onde cabem os pequenos-nada que este período de isolamento lhes trouxe (...), sobretudo quando a escola e a família tentam ser, todos os dias, mais cooperantes uma com a outra”.

Mais A carregar...

Este é o sexto encontro de uma série inaugurada pela Leya a 7 de Abril, que soma um total de mais de 90 mil visualizações. Já foram abordadas questões como comunicação, planificação, utilização de recursos digitais, avaliação ou ferramentas informáticas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A participação é gratuita e as questões podem ser colocadas durante o streaming ou, previamente, no acto da inscrição. Esta pode ser feita até à hora de início da sessão. Basta consultar o site e seguir as instruções.