Desta vez, vamos todos às Galerias Romanas da Baixa. E em 3D

Quem nunca tentou visitar as Galerias Romanas da Baixa de Lisboa, sem êxito, que levante o braço. Esta sexta-feira, dia 17 de Abril, a partir das 10 horas, vai ser possível descer ao subsolo de Lisboa sem ter de esperar na fila, mas apenas de forma virtual.

O Museu de Lisboa decidiu abrir as galerias através de uma visita 3D que estará disponível online.

“Para descer ao subsolo de Lisboa e participar na visita 3D”, informa a Câmara Municipal de Lisboa, basta ir à página do museu”. “Depois, com a ajuda do rato, percorra calmamente estas galerias que datam do século I d. C.“.

As visitas às galerias estavam programadas para os próximos dias, como sempre acontece por este altura, à volta das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (a 18 de Abril, este ano um “pouco” diferente: é tudo online).

As galerias romanas da Baixa costumam abrir apenas duas vezes por ano, por razões de segurança e de preparação do monumento: além de Abril, costumam receber as visitas também em Setembro. Este ano, a entrada paga custaria 3 euros.

Entretanto, estava a decorrer o projecto que permitirá abrir o monumento a visitas o ano inteiro.