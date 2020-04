Quem quer ir à Tailândia? Já há passatempo com oferta de férias

Desta vez o tema é Go Local in Amazing Thailand e os participantes devem estar preparados para responder a perguntas sobre o lado mais genuíno da Tailândia, uma Tailândia de tradições, feita de carne e osso, o avesso dos clichés. O prémio, ou os prémios, aliás, esses, cumprem os requisitos da Tailândia postal-turístico. Veja-se o primeiro prémio: uma viagem dupla a Banguecoque e a Hua Hin, no sul do país, uma antiga vila de pescadores que a família real tailandesa, ao escolhê-la como estância de veraneio na década de 1920, tornou numa “cinderela” do turismo do país.

Já não é novidade e não é uma pandemia que vai interromper a tradição - pelo sétimo ano consecutivo a Autoridade de Turismo da Tailândia promove um concurso e acena com várias “viagens” ao país asiático. “Os constrangimentos causados pela covid-19 não impedem que continuemos a sonhar e que nos preparemos para tornar os nossos sonhos uma realidade. Esse é o propósito do quiz deste ano: ajudar os participantes a prepararem a sua viagem de sonho à Tailândia”, defende a representante do Turismo da Tailândia em Portugal, Rosário Louro.

São 11 os prémios em disputa para quem responder ao quiz de escolha múltipla que começa às 00h01 do dia 17 de Abril e se prolonga até ao dia 12 de Junho às 23h59. Em cada uma das oito semanas que dura o concurso, cada concorrente registado no microsite (qualquer residente em Portugal com mais de 18 anos) terá um desafio com cinco perguntas. E poderá iniciar, alterar ou completar as respostas em qualquer altura. Ninguém se poderá queixar de falta de tempo, portanto, nem de falta de ajuda: motores de busca ao alto para procurar das respostas certas “sobre temas relacionados com a Tailândia mais ‘local’ e desconhecida do grande público”.

No final do passatempo, quem tiver um registo de, pelo menos, 80 por cento das respostas certas, está automaticamente incluído no sorteio dos prémios, que se dividem entre Tailândia e Portugal. Além do primeiro prémio, voos e quatro noites em Banguecoque e três noites em Hua Hin para dois, oferta da agência de viagens Travelwings, uma viagem a fazer em 2021.

Os três prémios seguintes também passam pelo país asiático. Cinco noites de alojamento num Melati Beach Resort & Spa em Koh Samui (segundo prémio, a gozar até 30 de Junho de 2021); quatro noites no Khaolak Merlin Resort em Phang-Nga (terceiro prémio, até Novembro 2021) e três noites no Elephant Hills Luxury Camp em Khao Sok (quarto prémio, até Outubro 2020) - sempre em quarto duplo.

E se não se vai à Tailândia, vem a Tailândia até nós: nos sabores (no restaurante Siam Square, em Lisboa), nas massagens (no Sukkee Spa em Lisboa e no Thailanna Massagem Terapêutica Original Tailandesa, no Porto) e no artesanato (uma peça do norte da Tailândia, cortesia a EtnikSpring. O 11.º prémio é a obra O Caminho Imperfeito, de José Luís Peixoto, autografado pelo autor.

O sorteio dos prémios, que “será realizado aleatoriamente por via informática, através de um sistema validado por uma entidade externa credenciada para o efeito”, está marcado para 27 de Junho, às 12h, no Pavilhão Tailandês, nos Jardins Vasco da Gama (Lisboa). Poderá também ser acompanhado na página de Facebook da Autoridade de Turismo da Tailândia.