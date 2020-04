Depois das fachadas das cidades: Videomapping em papel higiénico

O colectivo de artes visuais e multimédia Oskar & Gaspar põe a criatividade ao serviço de “um dos objectos do momento”: o rolo de papel higiénico.

Conhecidos pelas experiências digitais tridimensionais nas fachadas do Terreiro do Paço (Lisboa) e em Cannes (França), pela exposição imersiva dedicada à obra da pintora Maria Helena Vieira da Silva ou pelas técnicas de body e face mapping com que pintaram o corpo da modelo Heidi Klum no America’s Got Talent, entre muitas outras valências no currículo, Oskar & Gaspar vira-se agora para o papel higiénico.

Este é o protagonista do vídeo From O&G’s Home to the World, uma ode ao “Fica em Casa!”, com ideias ilustradas do que podemos fazer na quarentena para ocupar o tempo — desde criar cenários a jogar bowling, passando por organizar estantes, comunicar, ler, desenhar, fazer exercício, cozinhar, ouvir música ou ver um filme.

O vídeo tem música original de Oscar Beatz e foi produzido como mandam as normas: à distância, em teletrabalho.

Pode ser visto nas plataformas online do colectivo: canal Vimeo, Facebook, Instagram e site.

Nascidos em Portugal e criados em Singapura, os gémeos Óscar e Gaspar continuam a fazer da criatividade e perfeição técnica a sua bandeira: “Aquilo que realmente gostamos? Fechar-nos num estúdio, carregar em botões e criar ilusões de deixar seja quem for de boca aberta.”