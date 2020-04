Recibos verdes: formulário do apoio à quebra na facturação chega a 20 de Abril

A Segurança Social deverá disponibilizar a 20 de Abril o formulário digital que permite pedir o primeiro apoio extraordinário para os trabalhadores independentes que estejam a enfrentar grandes quebras na facturação, adiantou ao PÚBLICO o gabinete do secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, através dos seus assessores de imprensa.

Esses apoios deverão ser pagos em Maio, no mês seguinte àquele em que o primeiro requerimento for submetido no site da Segurança Social Directa. Esta era uma dúvida que faltava esclarecer, porque, embora a lei preveja que o apoio é pago “a partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento”, o Governo abriu uma excepção relativamente aos trabalhadores independentes que estão em paragem total prometendo pagar ainda neste mês a quem fizesse o pedido até ontem, 15 de Abril.

Neste momento, o site só permite submeter requerimentos de quem declara estar em paragem total, o que já aconteceu com cerca de 145 mil trabalhadores independentes, segundo dados que a ministra do Trabalho deu a conhecer esta semana ao Parlamento.

Como os trabalhadores com quebras na facturação iguais ou superiores a 40% só passaram a estar abrangidos entretanto por estas regras, a Segurança Social está a demorar mais tempo a operacionalizar as declarações digitais.

“O formulário está a ser adaptado para contemplar as situações que passaram a ter enquadramento legal, prevendo-se que seja disponibilizado a 20 de Abril”, sendo os apoios “pagos em Maio”, esclarece ao PÚBLICO o gabinete do secretário de Estado da Segurança Social.

Na prática, se um trabalhador independente em quebra abrupta na actividade submeter o pedido logo no dia 20 de Abril, essa descida de pelo menos 40% dirá respeito aos 30 dias anteriores ao dia em que é submetido o formulário (de 19 de Março a 19 de Abril) relativamente “à média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a actividade há menos de 12 meses, à média desse período”.

Mas, esclarece o gabinete do secretário de Estado, o entendimento da Segurança Social é o de que o apoio “incide sobre o mês de Abril” (a lei que inclui as pessoas com quebra na facturação está em vigor desde o dia 7 deste mês).

A Associação de Combate à Precariedade – Precários Inflexíveis pede ao Governo que imediatamente uma encontre uma “solução para que esses pedidos sejam considerados para o pagamento ainda em Abril”, perante o elevado número de pessoas que calcula terem ficado impedidas de submeter o apoio. “Tem de ser estabelecido um prazo adicional, na sequência de um esclarecimento imediato e cabal das regras, corrigindo as limitações informáticas que impediram pessoas em diferentes situações de concretizar o pedido: quem teve actividade fechada, quem teve redução parcial de rendimentos e acabou por não submeter o pedido e também os sócios-gerentes”, reclama este movimento num comunicado publicado no seu site.

O diploma do Governo (o segundo decreto-lei, de 6 de Abril) prevê que os trabalhadores que estão a sentir uma redução igual ou superior a 40% na facturação têm de apresentar uma declaração “conjuntamente com certidão de contabilista certificado” que ateste essa quebra.

Apesar de ser essa a redacção da lei, a Segurança Social diz duas coisas distintas: numa página replica esta interpretação de que é preciso apresentar a declaração do próprio trabalhador e uma certidão de um contabilista certificado, mas, num outro documento oficial com perguntas e respostas diz existir uma alternativa, referindo que a “quebra” é comprovada “mediante declaração do próprio, sob compromisso de honra ou, do contabilista certificado, no caso de trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada”. Falta uma clarificação oficial para esclarecer o que é, afinal, exigido a estes cidadãos.

Relativamente a quem está com uma paragem total, não restam dúvidas de que basta uma declaração do próprio e que a declaração do contabilista certificado é para o caso dos trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em todo o caso, a Segurança Social irá fiscalizar se as pessoas que pediram o apoio enfrentaram de facto a quebra declaradas. A informação será “sujeita a posterior verificação pela Segurança Social, no prazo de um ano a contar da atribuição do apoio, com base em informação solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar à eventual restituição das quantias indevidamente recebidas”, prevê o diploma do Governo.

Para compreender as regras do apoio extraordinário, é preciso cotejar três diplomas, todos referentes ao Artigo 26.º:

O regime dos trabalhadores independentes abrange não só quem trabalha para uma empresa a recibos verdes pelos serviços prestados, mas também, por exemplo, os empresários em nome individual com rendimentos da actividade comercial e industrial, os donos de estabelecimento individual de responsabilidade limitada ou os produtores agrícolas que realizem exploração agrícola.