Pedido de auxílio da TAP inclui isenções, reformas antecipadas e garantias públicas

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou esta quinta-feira no Parlamento que qualquer apoio do Estado terá sempre um “condicionalismo associado”.

Perante os deputados da Comissão de Economia realçou que, perante o actual panorama, e tal como já o referiram vários ministros e o próprio primeiro-ministro, “uma eventual nacionalização não pode, evidentemente, ser descartada”, embora tenha depois afirmado que, das várias alternativas disponíveis, essa “é a mais extrema”.

Questionado em concreto sobre o pedido de apoio efectuado junto do Governo, Miguel Frasquilho avançou que este contém medidas como a isenção do pagamento da taxa social única por 12 meses, retenção durante um determinado período do IRS referente aos trabalhadores e a possibilidade de reformas antecipadas voluntárias, a partir de 60 anos.

Sobre as medidas de apoio financeiro destacou a prestação de garantias pelo Estado (através da Parpública ou do Tesouro), “em montante a determinar” para obter liquidez no mercado. Outro auxílio pedido foi o da isenção da cobrança das taxas aeroportuárias por da ANA.

O auxílio do Estado será sempre “para salvar a empresa”, não os accionistas que, acrescentou, também se devem pronunciar sobre o auxilio que podem prestar à TAP, tanto por parte do Estado como por parte dos privados (Dadiv Neeleman e Humberto Pedrosa)

Por outro lado, e para “ajudar a salvaguardar a tesouraria” da empresa, foi feito um pedido para autorizar oficialmente o reembolso “maioritariamente ou apenas em voucher” (algo que, aliás, a empresa já está a fazer, sem devoluções em dinheiro). De acordo o presidente do conselho de administração, a empresa está a alargar o período de utilização do voucher de um para dois anos, majorando o valor de reembolso em 20%.

Voos para o Porto, Paris e Londres podem voltar em Maio

Miguel Frasquilho afirmou também que a empresa poderá voltar a voar para o Porto, Paris e Londres. É preciso, no entanto, perceber mais perto da data “se há condições ou não” para a realização desses voos, dando como exemplo o prolongamento do estado de emergência em França.

No site da empresa já consta um planeamento para o período de 5 a 17 de Maio, onde consta a realização de dois voos por semana para Paris e outros dois para Londres mas nada consta sobre o Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde o dia 1 de Abril, e até pelo menos até 4 de Maio, a TAP está a voar apenas para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, de modo a assegurar a continuidade territorial.

Na rota Lisboa-Funchal há apenas dois voos por semana, tal como na rota Lisboa-Ponta Delgada. Já Lisboa-Terceira conta com apenas um voo por semana.

Ao todo, estão a ser assegurados apenas cinco voos semanais, o que equivale a uma operação residual, da ordem dos 0,2% da média de voos semanais que se realizavam até ao surto da covid-19.