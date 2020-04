Layoff: 70 mil empresas representam 951 milhões em salários

Quase 18 mil empresas de alojamento, restauração e similar, mais 15.366 de retalho, comércio por grosso e reparação de veículos e 6382 empresas da indústria transformadora lideram os sectores que mais recorreram ao layoff simplificado, segundo dados oficiais. Seguem-se as 5543 empresas de actividades de saúde humana e apoio social. No total, havia 69.581 empresas que notificaram o Estado de que vão para layoff, e que representam 938 milhões de trabalhadores e uma massa de 951 milhões de euros em remunerações mensais.

Os números dizem respeito ao período de crise empresarial até ao dia 14 de Abril. Tal como a ministra tinha dito na quarta-feira, durante uma audição parlamentar por videoconferência, o turismo é o sector mais afectado: uma em cada quatro empresas é de alojamento, restauração e similar.

Os dados agora disponíveis mostram também que Lisboa, Porto e Braga são os distritos mais representados, por esta ordem.

Na capital, 16.066 empresas notificaram que entrariam em layoff. Destas, 3351 empresas são de comércio por grosso ou retalho e reparação de veículos e 4451 são de alojamento, restauração e similar. Estes sectores de actividade representam 48,3% dos pedidos de layoff no distrito de Lisboa, onde a indústria transformadora registou 684 pedidos.

No distrito do Porto houve 13.544 empresas a recorrer a este mecanismo, que permite às empresas suspender contratos ou reduzir horários dos trabalhadores, poupando nas remunerações. Ao contrário do que sucede em Lisboa, onde a indústria transformadora representa apenas 4% das empresas em layoff, no Porto 12,5% das empresas em layoff são dessa indústria (1688).

Porém, tal como na capital, o alojamento, restauração e o comércio são os sectores mais representados, somando 45,4% dos pedidos, o que é próximo dos 48,3% em Lisboa.

Já em Braga, a presença da indústria é mais elevada: foram 1387 empresas num total de 6929, o que dá um peso de 20%. O comércio é o sector mais representado neste distrito (1605 empresas, ou 23,2%) e o alojamento, restauração e similar é a terceira área mais afectada, atrás da indústria transformadora, com 1288 empresas, que representam 18,6%.

Os distritos de Faro, de Aveiro e de Setúbal completam a lista dos seis distritos com maior número de empresas em layoff. No Algarve houve 4448 pedidos, com alojamento e restauração à frente (1800). Este distrito representa 6,4% do total nacional.

Em Aveiro, foram 4376 pedidos (6,3% do total nacional), com preponderância para o comércio (1031) seguido de alojamento, restauração e indústria transformadora, cada um com mais de 800 casos.

Em Setúbal, registaram-se 3869 empresas em layoff. São 5,6% do total nacional, com alojamento e restauração a ser o único sector com mais de 1000 pedidos.

Leiria (4,6% do total nacional), Coimbra (3,5%), Santarém e Madeira (ambos representando 3,1%) fecham a lista das dez regiões com mais empresas em layoff.

Por sectores, o da construção regista 2127 pedidos de layoff, o sector imobiliário mais de 1700. A agricultura regista 496. O sector da Educação já vai nos 1785 pedidos, ao passo que nas actividades de transporte e armazenagem se caminhava para as 2200 empresas com trabalhadores em layoff.

Cultura e desporto tinham 1870 empresas nessa situação e nas actividades financeiras e de seguros estavam contabilizadas 180 empresas.

No extremo oposto, as actividades de saúde humana e de apoio social registavam a quarta maior adesão ao layoff, com 5543 empresas. Neste âmbito, lidera o alojamento e a restauração, com 17.892 pedidos.

O comércio por grosso e retalho é segundo, com 15.366 empresas, e a indústria transformadora é terceira, com 6382 empresas. A região Norte, compreendida pelos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto e Aveiro, representa 65,5% dos pedidos desta indústria, com 4178 empresas.

Para fins estatísticos, a região Norte inclui apenas a parte norte de Aveiro, bem como dos distritos de Viseu e da Guarda. Se incluirmos os pedidos da indústria destes distritos, essa proporção saltaria para 68,7%. Ou seja, grosso modo, esta região concentra dois terços dos layoffs na indústria.

Como já se sabia, 79% das empresas nacionais em layoff são micro-empresas, ou seja têm menos de dez trabalhadores e 96% são micro ou pequenas, com menos de 50 funcionários.

O primeiro inquérito excepcional lançado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Banco de Portugal (BdP) sobre os efeitos da pandemia da covid-19 mostra que 2% das empresas nacionais fecharam definitivamente. E 82% mantêm a laboração, ainda que nalguns casos apenas parcialmente. Além disso, 16% estavam temporariamente encerradas.

Os trabalhadores em layoff recebem apenas 66% da remuneração bruta, com 70% desse montante a ser assegurado pelo Estado e os restantes 30% pagos pela empresa. Esta é uma das medidas de apoio às empresas em crise, que pode ser aplicada como suspensão do contrato ou redução do horário. O mecanismo é aplicável por períodos de um mês, até um máximo de três meses.

Seja qual for a modalidade escolhida, o trabalhador pode exercer actividade remunerada noutra área durante o layoff. Mas o apoio do Estado é reduzido na mesma proporção do rendimento que obtém nesse trabalho alternativo, a não ser que esteja a trabalhar no apoio social, na saúde, na logística, na distribuição ou na produção alimentar. Nesse caso, o Governo entende que o trabalhador está a auxiliar sectores pressionados e, por isso, autoriza a acumulação sem perdas.