Governo quer dinheiro de apoios na tesouraria das empresas até ao fim do mês

O ministro da Economia afirmou esta quarta-feira que a grande preocupação do Governo, em interacção com a banca, é fazer com que o dinheiro dos apoios chegue à tesouraria das empresas até ao fim deste mês.

Pedro Siza Vieira assumiu este objectivo em conferência de imprensa, em São Bento, após reuniões entre o primeiro-ministro, António Costa, e as confederações patronais e sindicais sobre as condições para o relançamento da economia portuguesa depois de ultrapassada a actual fase de crise sanitária provocada pela covid-19.

Confrontado com as críticas feitas horas antes pelo presidente da CIP, António Saraiva, de que os apoios do Estado ainda não chegaram às empresas, o titular da pasta da Economia contrapôs que esses apoios “têm estado a fluir de forma muito intensa”.

“O esforço que temos feito, quer pelo lado do Governo, quer na interacção que temos com o sistema bancário, é de assegurar que o dinheiro chega à tesouraria das empresas a tempo do cumprimento dos compromissos no final deste mês de Abril. Esse é o nosso objectivo e é para isso que temos estado a tentar mobilizar o mais possível o sistema bancário”, frisou,

De acordo com o ministro de Estado e da Economia, até ao presente momento, o acesso ao regime de layoff simplificado tem registado “uma adesão muito significativa por parte de todas as empresas” e houve já o lançamento de várias linhas de crédito, “umas geridas directamente pelo Turismo de Portugal e que estão a ser muito acedidas por microempresas do sector turístico”.

“Tivemos uma linha de 400 milhões de euros que esgotou a sua capacidade e que fez chegar esses 400 milhões de euros às empresas. Desde o passado dia 4, temos também agora novas linhas de crédito autorizadas pela Comissão Europeia e que se encontram desde a semana passada nos bancos”, apontou.

Em relação a este último conjunto de linhas de crédito já autorizadas por Bruxelas, o ministro de Estado e da Economia referiu que “já houve pedidos de crédito e operações aprovadas no valor de 430 milhões de euros”.

“Julgo que nos próximos dias esse dinheiro começará a chegar à tesouraria das empresas”, completou.

Interrogado sobre a forma como vai decorrer o processo de abertura económica em termos de sectores de actividade, Pedro Siza Vieira abordou esta questão ainda de forma genérica e disse que terá de existir primeiro “uma avaliação de risco”, designadamente no que concerne a aspectos como eventual concentração de público, ou à capacidade de adaptação dos espaços de trabalho e de consumo “às condições acrescidas de saúde, segurança e higiene que serão exigidas”.

Pedro Siza Vieira reafirmou que uma das missões será a de “construir o conjunto de condições para que se possa sair de casa de forma segura” a partir do momento em que as medidas de restrição à circulação e actividade começarem a ser progressivamente levantadas.