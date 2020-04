Governo fixa preços do gás de botija para venda em Abril

Os ministérios do Ambiente e da Economia decidiram esta quinta-feira, por despacho, fixar temporariamente os preços de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) engarrafado, o chamado gás de botija, uma medida que pretende travar o aumento das margens dos retalhistas, numa altura em que a matéria-prima está a descer nos mercados internacionais.

“O despacho institui a fixação de preços máximos para o GPL engarrafado, em taras standard em aço, durante o período de vigência do estado de emergência”, avançam os dois ministérios em comunicado, explicando que a necessidade dessa “actuação preventiva surge face ao aumento da margem de comercialização praticada pelos operadores retalhistas, em contraciclo com a evolução dos preços dos derivados nos mercados internacionais”.

Os preços máximos resultantes da aplicação deste despacho, a vigorar durante o mês de Abril, são de 22 euros para a garrafa de 13 quilogramas (kg) de GPL Butano (tipologia T3), menos 1,692 euros/kg; de 22,24 euros para a garrafa de 11kg de GPL Propano (tipologia T3), menos 2,022 euros/kg; e de 81,05 euros para a garrafa de 45kg de GPL Propano (tipologia T5), menos 1,801 €/kg.

O despacho determina ainda que, “no caso de alterações relevantes das cotações internacionais, identificadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, poderão ser estabelecidos novos preços regulados a aplicar aos dias remanescentes do mês em curso, através de novo despacho”.

Actualmente há cerca de 2,6 milhões de famílias portuguesas que usam gás de botija, e o consumo, nesta fase de confinamento, deverá aumentar.

Esta terça-feira, a associação de defesa dos consumidores Deco defendeu uma descida do preço de venda do gás de botija nas próximas semanas, apontando para “valores inferiores a 20 euros, por garrafa, até finais de Maio”.

Analisando os preços, a Deco Proteste conclui que existe um desfasamento de cerca de dois meses entre a variação do preço de referência e o seu reflexo no valor pago pelo consumidor”.

Já o secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), António Comprido, referiu ao PÚBLICO que, mesmo com a queda da cotação do petróleo, o preço do butano “esteve a subir nos mercados internacionais até ao final de Fevereiro” e só começou a cair no início de Março, pois a procura deste produto é maior no Inverno.

E lembra que entre o momento de compra do produto, o enchimento das garrafas, o seu envio para os parques de armazenagem, a distribuição nos 50 mil pontos de venda e a compra, “podem passar várias semanas”.