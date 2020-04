EUA registam 22 milhões de desempregados num mês

Na semana terminada a 11 de Abril, os EUA receberam 5,22 milhões de pedidos novos para receber o subsídio de desemprego, foi hoje divulgado pelo Departamento do Trabalho daquele país.

A média semanal é mais baixa do que as duas últimas – foram 6,62 milhões na semana antecedente, reviu hoje a administração norte-americana – mas é a terceira semana acima de 5 milhões.

No total, no último mês, foram adicionados mais 22.034 mil pessoas à lista de desempregados dos EUA desde 11 de Março. Desde essa data, a semana com maior número de pedidos foi a que terminou a 28 de Março, quando o recorde histórico passou de 3,28 milhões (até 21 de Março) para 6,86 milhões de desempregados.

De acordo com a leitura do Financial Times, o estado da Califórnia voltou a ser o que registou maior número de pedidos de subsídio: foram 660. 966 os novos desempregados registados na passada semana.