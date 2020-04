Bolsa de Lisboa em modesta recuperação das quedas da véspera

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI-20, a ganhar 0,69%, em sintonia com a tendência das restantes praças europeias. O Presidente da República decide esta quinta-feira, em sintonia com o Governo, sobre o prolongamento do estado de emergência por novo período de 15 dias, que durante a tarde será debatido e votado no Parlamento.

Mas o ritmo de subida ainda está longe de minimizar as quedas de quarta-feira, sessão em que a bolsa portuguesa encerrou com perda de 2,20%, com o BCP a destacar-se pelas piores razões, a registar uma descida de 7,06%.

Ainda assim, as quedas em outras bolsas europeias foram mais acentuadas, com Milão a perder 4,78%, Frankfurt 3,90%, Madrid 3,79%, Paris 3,76% e Londres 3,34%.

Para a melhoria do sentimento dos mercados, nesta quinta-feira, contribuiu a ligeira redução do número de mortes em dois dos países mais afectados pela covid-19, Itália e Espanha.

A ajudar à recuperação está a subida das acções de algumas empresas, como as companhias aéreas Easyjet e Ryanair, depois de declarações dos seus presidentes de alguma confiança na recuperação de actividade depois de levantadas as restrições impostas para controlo da pandemia.

Depois das fortes desvalorizações, para mínimos de quase 20 anos, as cotações do petróleo seguem em recuperação, com os contratos futuros de Brent, com entrega em Junho, negociados em Londres e referência para a economia portuguesa, seguiam agora nos 28,31 dólares, a subir perto de 2%, e o Crude a 20,31, com uma percentagem de subida idêntica.

Apesar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus principais aliados, como a Rússia, terem acordado na passada semana um corte nunca visto na produção mundial, de 9,7 milhões de barris por dia, a medida não foi suficiente para travar a queda da matéria-prima nos mercados internacionais depois. A pesar na evolução da matéria-prima esteve o Fundo Monetário Internacional, a estimar que haja uma contracção da economia mundial de 3% em 2020 , pior do que a de 0,1% no pico da crise financeira de 2009, cenário confirmado pela Agência Internacional de Energia ( IEA na sigla inglesa). IEA