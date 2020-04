Bancos criam moratória comum para crédito à habitação e ao consumo

Depois de vários dias de preparação, os bancos chegaram a um modelo comum para as duas moratórias privadas destinadas a facilitar o pagamento dos créditos à habitação e ao consumo, como recomendava a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês). A moratória do crédito à habitação passa a ser idêntica à apresentada pelo Estado, ou seja, permitindo a suspensão total das prestações ou apenas de juros, durante seis meses, mas o universo de empréstimos e de clientes é mais abrangente.

A moratória do crédito ao consumo, não abrangida pela iniciativa pública, surpreende pela duração, uma vez que permite a suspensão integral das prestações mensais de capital e juros durante 12 meses.

“As moratórias estão incluídas num protocolo aprovado pelos Bancos membros da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos”, adianta a estrutura associativa. Que refere ainda que a iniciativa está “aberto à adesão das demais instituições de crédito, associadas e não associadas da APB, com sede ou sucursal em Portugal”.

Em comunicado, a APB refere que as moratórias privadas demonstram “o firme compromisso dos bancos em mitigar os efeitos da pandemia COVID-19 sobre as famílias”.

As moratórias privadas, que são complementares à moratória legal instituída pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de Março, começaram por ter características diferentes conforme as instituições, situação que agora se ultrapassa evitando-se a classificação de “incumprimento” e “reestruturação” de crédito, o que seria prejudicial para os clientes e para as próprias instituições financeiras.