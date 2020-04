Altice foi alvo de ataque informático

A Altice Portugal, dona da MEO, anunciou esta quinta-feira que foi alvo de ataque informático. Fonte da empresa confirmou ao PÚBLICO que “felizmente os serviços não foram muito afectados”.

O serviço de apoio ao cliente está, de momento, parado, mas o gabinete de comunicação indica que as consequências do ciberataque “foram praticamente nulas”, não havendo certezas que a paragem de serviço esteja relacionada com o ataque.

A empresa garante ainda que estes ataques são recorrentes, mas que não costumam causar impacto nos serviços. O trabalho desenvolvido internamente na área da cibersegurança “tem-se revelado precioso e decisivo na defesa das nossas operações e protecção dos nossos clientes”, garantem.

A Altice Portugal adianta que “já está a comunicar às entidades competentes” o sucedido.

A empresa acrescenta ainda que condena estes ataques que prejudicam “as famílias, as empresas e a economia nacional”.

Na passada segunda-feira, já a EDP tinha anunciado ser alvo de um ataque informático.