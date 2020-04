Firouzja derrota Carlsen para vencer a Banter Blitz Cup

O fantástico jovem Alireza Firouzja, de 16 anos, impôs-se ao campeão mundial de xadrez, Magnus Carlsen, num tenso e equilibrado encontro disputado à distância, à melhor de 17 partidas, a Banter Blitz Cup, que venceu ao triunfar no derradeiro jogo do match.

O jovem iraniano, que joga com a bandeira da federação internacional e vive na capital francesa, demonstrou uma qualidade extraordinária, tendo estado quase sempre em vantagem, com Carlsen a conseguir brevemente o comando ao vencer as 11.ª e 12.ª partidas.

Mas Firouzja recuperaria e o clímax atingir-se-ia quando o resultado era de 7,5 pontos para cada. E, na partida derradeira, seria o iraniano a conseguir um melhor controlo emocional, aproveitando os erros de Carlsen e amealhando 14 mil euros - o norueguês ficou com 9 mil como prémio de consolação.

Foi o culminar de um torneio, organizado por uma das plataformas digitais mais importantes da modalidade e iniciado há mais de sete meses, com um ritmo de reflexão extremamente rápido, três minutos para cada jogador para a totalidade da partida, sem qualquer incremento de tempo.

Um formato que produz finais absolutamente frenéticos, como aconteceu na 12.ª partida, com Carlsen a escapar à derrota por tempo, ao conseguir dar mate quando apenas faltavam 2 décimos de segundo. Agora, o campeão mundial só pensa na desforra, num novo torneio online em que os dois se encontrarão, já na próxima segunda-feira.