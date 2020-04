Welcome to Art: 40 artistas, 40 formas de ajudar

Com as portas temporariamente fechadas na Embaixada do Príncipe Real, em Lisboa, a galeria Welcome to Art promove o trabalho dos artistas nacionais nos seus espaços digitais, ou seja, no Facebook e no Instagram.

Até 13 de Maio, sob o mote Em quarentena, 40 artistas, 40 obras, 40 formas de ajudar, pode ser vista uma colecção de peças, de pintura e escultura, onde se inclui “o inigualável estilo da obra de João Cutileiro, os tons de azul icónicos de Paulo Ossião, o abstraccionismo e ficção lírica de Alfredo Luz ou a pintura emotiva de Diogo Navarro”.

A iniciativa permite descobrir a obra dos artistas, comprar e partilhar para chegar a mais pessoas, mas a “cereja no topo do bolo” está na vertente solidária associada à exposição: 10% do valor de cada obra vendida reverterá a favor da Cruz Vermelha Portuguesa.

De acordo com o curador José Manoel Pereira, “fazermos a nossa parte, nos dias de hoje, é ficarmos em casa (...). Mas é percebermos também como, mesmo através de casa, podemos ser úteis à sociedade nos seus vários sectores”. O catálogo da exposição pode ser consultado aqui.