Morreu outro grande nome do jazz: O saxofonista Lee Konitz

Mais um grande nome da música, neste caso da área do jazz, morreu por estes dias, o americano Lee Konitz, saxofonista, compositor, mestre da improvisação moderna, sendo o último músico sobrevivente dos que participaram nas míticas sessões de 1949-50, lideradas por Miles Davis, das quais resultaria o mítico Birth Of Cool. Tinha 92 anos. A causa da morte? Complicações devido a uma pneumonia resultantes do Covid-19. Foi nesta madrugada de quarta-feira que se soube, através do filho, Josh Konitz, que confirmou o óbito à imprensa. Estava internado num hospital em Nova Iorque.

Nascido em Chicago, em 1927, foi ao longo dos anos considerado um dos mais brilhantes e ousados músicos com o seu instrumento. Inicialmente estudou piano, sendo discípulo do pianista Lennie Tristano, e começou na Orquestra de Claude Tornhill, em 1947, tendo em Lennie Tristano e Warne Marsh alguns dos seus parceiros mais destacados com o tempo. Com Miles Davis, participou numa série de sessões, entre 1949 e 1950, compiladas no álbum Birth of the Cool, que então revolucionou os conceitos pré-estabelecidos de arranjo e harmonia. Durante muitos anos a palavra “cool”, associada ao jazz, persegui-o e uma vez tentou explicar o conceito: “É possível retirar o máximo de intensidade do acto de tocar e ainda assim relaxar.”

Nos anos 50, Konitz começou a destacar-se como líder dos seus próprios projectos, gravando mais de 150 discos ao longo dos anos. Mas com uma carreira de cerca de 70 anos, atravessou todas as grandes revoluções do jazz, fazendo parte integrante da sua história, do efervescente período Be-bop, ao icónico Lone-Lee, de 1974, talvez o documento a solo mais intimo e representativo do seu som, ou colaborações com imensas figuras de renome, de Bill Evans a Anthony Braxton, ou Charles Mingus, Max Roach, Stan Kenton e Bill Frisell, para além de jovens músicos europeus nos últimos tempos.

Actuou em vários festivais de jazz em Portugal. Em 2014, no contexto do Guimarães Jazz, Rodrigo Amado escrevia no PÚBLICO: “em visível grande forma e com um sentido de humor contagiante, Lee Konitz surgiu em palco com um som luminoso e uma articulação de frases absolutamente cativante, de tal forma que a sala se enchia de música e de alma cada vez que o saxofonista começava a tocar.”

Nas últimas semanas outros grandes nomes do jazz, de Ellis Marsalis a Wallace Roney, também morreram devido ao coronavírus.