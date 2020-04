Morreu o escritor brasileiro Luiz Alfredo Garcia-Roza, criador do detective Espinosa

O escritor brasileiro Luiz Alfredo Garcia-Roza, criador do detective Espinosa e autor de muitos policiais ambientados no bairro de Copacabana, morreu esta quinta-feira num hospital do Rio de Janeiro. Estava internado há um ano com uma doença neurológica e a notícia foi dada numa rede social pela sua mulher, a escritora Livia Garcia-Roza, segundo o jornal O Globo.

Era um dos principais autores do género noir no Brasil. Com O Silêncio da Chuva (1966), que em Portugal foi editado anos mais tarde pela Gótica, recebeu o Prémio Jabuti​. Foi nesse romance que nasceu o inspector Espinosa, um detective com a alma de um filósofo. Em Portugal estão ainda publicados na mesma editora Achados e Perdidos e Uma janela em Copacabana.

Formado em Filosofia e em Psicologia, foi professor catedrático na Universidade Federal do Rio de Janeiro.