Luís Sepúlveda: História de um homem que gostava de escrever na cozinha

(1949-2020)

O escritor Luís Sepúlveda morreu esta quinta-feira em Gijón, Espanha, aos 70 anos de idade, vitimado pela doença Covid-19. O autor chileno havia sido internado no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo, no passado dia 27 de Fevereiro. Na semana anterior, participara no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.