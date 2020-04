Banksy deixou o espaço público. Agora faz intervenções em casa

O misterioso artista Banksy, com intervenções artísticas espalhadas nos mais diversos locais públicos do mundo, desta vez resolveu ser mesmo original. Como qualquer cidadão comum está confinado em casa por causa da pandemia e resolveu criar uma pequena intervenção artística num espaço a que ainda não tínhamos tido acesso: a sua própria casa.

A sua última obra foi partilhada esta quarta-feira na conta do Instagram e traz um recado muito especial: “A minha esposa odeia quando eu trabalho a partir de casa”, pode ler-se na mensagem. Ficamos, então, a saber, supostamente, que Banksy é casado. Já a imagem da alegada casa de banho do artista, revela ilustrações de nove ratos (muito presentes no seu trabalho ao longo dos anos) que são expostos em diversas situações escalando prateleiras, destruindo rolos de papel ou assinalando os dias da quarentena na parede como se de uma simples prisão se tratasse.

Esta é a primeira vez que Banksy dá sinais de vida, depois de o Reino Unido ter entrado em isolamento social. A sua última intervenção artística, em Fevereiro, no dia dos namorados, havia surgido na zona de Barton Hill, em Bristol, cidade de onde é originário. O mural manteve-se intacto apenas durante dois dias, já que acabou por ser vandalizado.

