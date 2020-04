A enfermeira que desenha os Cuidados Intensivos. “Coragem é calçar saltos altos no final de um turno”

Marli Vitorino é enfermeira numa Unidade de Cuidados Intensivos Médico-Cirúrgicos (UCIP) do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dedicada ao tratamento de doentes com covid-19. Está habituada a lidar com doentes em estado grave, mas não com tantos de uma vez e a precisarem de tantos cuidados.

Foi no meio de um desses turnos, quando os ponteiros do relógio pareciam não andar e o desconforto com a máscara e os óculos se acentuava, que pegou numa folha em branco para se distrair. Costuma escrever, mas começou a desenhar.

“Estou a desenhar muito mais do que estou a escrever”, conta Marli, 30 anos acabados de fazer, em entrevista ao PÚBLICO, como se também ela estivesse surpreendida consigo mesma. Na mão traz um caderno onde, nas horas de descanso, prossegue o impulso que surgiu dentro da UCIP. “A ideia inicial era escrever algumas reflexões. Mas os desenhos prevaleceram e acabam por ser uma terapia”.

Os esboços feitos dentro da “zona vermelha” do hospital – a zona contaminada, onde estão os doentes infectados com o vírus SARS-CoV-2, – não podem sair de lá, mas o caderno já tem uma mão cheia de novos traços. Numa folha está “uma médica a analisar o raio x de um utente”, noutra está “uma assistente hospitalar exausta a calçar uns sapatos de salto alto numa saída de vela [no final do turno da noite]”. Para Marli, este foi um momento de “alguma coragem e boa disposição” depois de um trabalho “muito, muito desgastante”.

Subir uma montanha

Se os desenhos apareceram por acaso, o trabalho numa unidade de cuidados intensivos não. Marli tem uma pós-graduação na área de emergência médica, uma área que “sempre me apaixonou”. Mas não estava preparada para a exigência de cuidados que o novo coronavírus trouxe. Se antes eram raros os dias em que precisava de virar um doente (uma manobra utilizada nas pessoas que estão pior ou que não melhoraram com o ventilador), agora são raros os turnos em que não tem de o fazer.

“Eu recordo-me que no primeiro dia tive dores de cabeça bastante fortes. É como se, de repente, nós tivéssemos de subir uma montanha e todos os passos que damos à medida que vamos subindo, o que era fácil passa a ser difícil. Mudar de posição a um doente era relativamente fácil no início do turno, no final do turno já se torna mais cansativo.”

No primeiro dia de trabalho com a covid-19, Marli chegou a questionar a sua capacidade para estar ali. Mas foi só o primeiro choque. Agora, quando não está a trabalhar, está a estudar esta nova doença. E quando não está a estudar, está a desenhar. Uma terapia revelada pela pandemia. Hoje, não tem dúvidas: “Aqui é o meu lugar. Não o trocaria por outro”.